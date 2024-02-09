Подростков хотят отправить на заводы из-за нехватки рабочих

Чтобы снизить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда

09 февраля 2024, 13:46, ИА Амител

Работа на заводе / Фото: freepik.com

Молодым людям в возрасте до 18 лет хотят упростить трудоустройство на предприятия, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на законопроект, который депутат Госдумы Ярослав Нилов отправил на заключение в правительство.

С началом специальной военной операции Трудовой кодекс дополнили положением, дающим кабмину право вводить особенности условий труда на производственных объектах. Кроме того, в каких либо экстренных ситуациях можно продлевать рабочий день, распространять рабочее время на ночь, выходные и праздники.

"При этом не идет речи о привлечении к работе подростков. Ярослав Нилов посчитал необходимым это исправить, расширив полномочия правительства на эту категорию", – пишет издание.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что кабмин сможет устанавливать особенности трудоустройства лиц в возрасте до 18 лет, осваивающих либо освоивших программы среднего профессионального образования, при условии прохождения медосмотра, обучения правилам охраны труда и при наличии наставника.

Авторы инициативы уверены, что законопроект позволит расширить возможности трудоустройства несовершеннолетних, а также снизить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда.

Ранее сообщили, что алтайские работодатели стали чаще брать на работу несовершеннолетних, но не на завод, а курьерами.