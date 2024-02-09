Подростков хотят отправить на заводы из-за нехватки рабочих
Чтобы снизить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда
09 февраля 2024, 13:46, ИА Амител
Молодым людям в возрасте до 18 лет хотят упростить трудоустройство на предприятия, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на законопроект, который депутат Госдумы Ярослав Нилов отправил на заключение в правительство.
С началом специальной военной операции Трудовой кодекс дополнили положением, дающим кабмину право вводить особенности условий труда на производственных объектах. Кроме того, в каких либо экстренных ситуациях можно продлевать рабочий день, распространять рабочее время на ночь, выходные и праздники.
"При этом не идет речи о привлечении к работе подростков. Ярослав Нилов посчитал необходимым это исправить, расширив полномочия правительства на эту категорию", – пишет издание.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что кабмин сможет устанавливать особенности трудоустройства лиц в возрасте до 18 лет, осваивающих либо освоивших программы среднего профессионального образования, при условии прохождения медосмотра, обучения правилам охраны труда и при наличии наставника.
Авторы инициативы уверены, что законопроект позволит расширить возможности трудоустройства несовершеннолетних, а также снизить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда.
Ранее сообщили, что алтайские работодатели стали чаще брать на работу несовершеннолетних, но не на завод, а курьерами.
13:56:54 09-02-2024
Может охранников всех мастей отправить работать на заводы? Что толку от их вахтёрства?
14:21:10 09-02-2024
Гость (13:56:54 09-02-2024) Может охранников всех мастей отправить работать на заводы? Ч... А ещё , детей, 10 -15 лет уже взрослый
15:50:16 09-02-2024
Гость (13:56:54 09-02-2024) Может охранников всех мастей отправить работать на заводы? Ч... Бээсы на завод работать никогда не пойдут. Если только на "вертушке" стоять. Мало того, что они ничего, как правило, не умеют, так ещё и ленивы. Опять же, не следует забывать, какой теплый приём им окажут в трудовых коллективах их вчерашние "подопечные" (а таких там очень богато)... 😁
22:26:00 09-02-2024
Гость (13:56:54 09-02-2024) Может охранников всех мастей отправить работать на заводы? Ч... И деятелей из ГД и СФ.
14:06:01 09-02-2024
Я это в кино про Великую Отечественную Войну видел.
14:14:48 09-02-2024
Да здравствует детский труд на предприятиях! что мелочиться, давайте возродим детские работные дома, как в царской России, раз уж мы полным ходом идем к возрождению традиций. Еще осталось узаконить 16 часовой рабочий день и запрет забастовок, хотя похоже уже узаконили судя по статье.
14:19:06 09-02-2024
А может просто нужно начать достойно платить?
14:30:50 09-02-2024
Гость (14:19:06 09-02-2024) А может просто нужно начать достойно платить?... Не.. это другое..)
14:40:08 09-02-2024
Гость (14:19:06 09-02-2024) А может просто нужно начать достойно платить?... Зачем? Тут уже, помнится, предлагали на период СВО всем платить МРОТ. А можно ведь и вообще не платить - паек, роба, и хватит. Надо потерпеть же. Ради светлого будущего.
15:43:13 09-02-2024
Гость (14:19:06 09-02-2024) А может просто нужно начать достойно платить?... ]" Сколько для вас достойно и что вы умеете за эти деньги делать?
15:16:44 09-02-2024
У меня куча знакомых и родственников ведут свои блоги. Больше нигде не работают. Получают в три раза больше меня. Самое интересное,что многие из них прекрасные специалисты с огромным стажем.
15:51:22 09-02-2024
Не верю, чтобы блоги вести, нужна предпринимательская жилка, талант в чем то о чем говорить в блоге, навыки монтажа хотя бы на начальном этапе, понимание маркетинга, постановка речи, знание русского языка и словарный запас и многое еще чего. Не каждому это дано - а у вас это как будто любой может
08:55:33 10-02-2024
Гость (15:51:22 09-02-2024) Не верю, чтобы блоги вести, нужна предпринимательская жилка,... , постановка речи, знание русского языка и словарный запас и многое еще чего. даже для новостного канала это не обязательно,почитайте ...
16:01:46 09-02-2024
Гость (15:16:44 09-02-2024) У меня куча знакомых и родственников ведут свои блоги. Больш... Вот интересно, о чем эти блоги?
15:46:00 09-02-2024
Детей обманывать проще.
16:24:44 09-02-2024
Кем будут работать подростки, на каких производствах? Никто ни к каким станкам их не подпустит. На нынешних заводах - импортное оборудование. Станок с ЧПУ стоит миллионы, запчасти на него сейчас не достать. Конечно, на любом заводе есть старые станки для простых операций. Но их минимум. И даже к таким станкам никто не подпустит подростка, потому что он не дай Бог палец поцарапает и все: проверки, следствие, разборки. Максимум, до чего их допустят - в цехе полы мыть
17:17:32 09-02-2024
Гость (16:24:44 09-02-2024) Кем будут работать подростки, на каких производствах? Никто ... Вы наивны. На наших "инновационных" заводах требуется большое количество людей, которые нужны для "грязной" работы "на лопате". Там низкие заработки, а потому большая текучка.
09:30:54 10-02-2024
А куда взрослые делись?
14:19:18 10-02-2024
В России 145 лямов народа! А работать некому? Кто-то говорит неправду.
23:15:45 10-02-2024
12 - часовой рабочий день, потом до и с работы на транспорте, сменный график работы 2 на 2, 3 на 3, где день и ночь чередуются. Приготовить еду и вымыть посуду, потом сразу спать. А после - нежелание жить вообще при таких условиях...! И попробуй скажи это на медкомиссии психиатру для трудоустройства - не допустят до работы и заклеймят диагнозом с невозможностью трудоустройства в будущем вообще! Рабы немы? Или не мы?