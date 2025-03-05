На Алтае работодатели перестали предвзято относиться к соискателям старшего возраста

И теперь сами зовут их на работу

05 марта 2025, 15:15, ИА Амител

Пожилой мужчина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае работодатели стали в два раза чаще приглашать на работу соискателей старшего возраста, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

За 2024 год работодатели направили соискателям в крае 1,6 млн приглашений на различные вакансии – это на 78% больше, чем в 2023-м. Это говорит о том, что выросла не только потребность компаний в кадрах, но и их активность на рынке труда, связанная непосредственно с привлечением соискателей.

"Работодатели начали расширять воронку подбора, приглашая на собеседования те категории соискателей, к которым прежде не проявляли интереса или даже относились предвзято. Особенно ярко это проявляется в отношении возраста кандидатов: за последний год работодатели стали в два раза чаще звать на вакансии людей старше 40 лет", – отмечает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

В 2024 году соискатели в возрасте 41–50 лет получили 214,5 тыс. приглашений на вакансии (на 87% больше, чем в 2023-м). Соискатели в возрасте 51–60 лет получили 61,3 тыс. приглашений (+89%), а в возрасте от 61 года и старше – 8,7 тыс. приглашений (+91%).Чаще всего кандидатов от 51 года и старше работодатели готовы видеть:

охранниками (21% приглашений);

в сельском хозяйстве (10%);

в сфере обслуживания и домашнего персонала (9,7%);

в добыче сырья и на производстве (по 9,1%);

рабочим персоналом (9%);

водителями (8,6%);

строителями (8%);

менеджерами среднего и высшего звена (7,9%);

медиками и фармацевтами (7,6%);

финансистами и бухгалтерами (6,3%);

педагогами (5,8%);

работниками ресторанно-гостиничной сферы (5,7%);

мастерами по обслуживанию автотранспорта (4,5%);

в качестве административного персонала (4,2%).

В Алтайском крае на кандидатов старше 51 года приходится 5% от всех приглашений, из них 4% – на возраст 51–60 лет, а 1% – на 61+ лет.

Половина всех приглашений (51%) приходится на соискателей в возрасте 19–30 лет, еще 25% – кому 31–40 лет.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из-за дефицита кадров стали присматриваться к кандидатам от 40 лет и старше.