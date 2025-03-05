НОВОСТИОбщество

На Алтае работодатели перестали предвзято относиться к соискателям старшего возраста

И теперь сами зовут их на работу

05 марта 2025, 15:15, ИА Амител

Пожилой мужчина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Пожилой мужчина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае работодатели стали в два раза чаще приглашать на работу соискателей старшего возраста, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

За 2024 год работодатели направили соискателям в крае 1,6 млн приглашений на различные вакансии – это на 78% больше, чем в 2023-м. Это говорит о том, что выросла не только потребность компаний в кадрах, но и их активность на рынке труда, связанная непосредственно с привлечением соискателей.

"Работодатели начали расширять воронку подбора, приглашая на собеседования те категории соискателей, к которым прежде не проявляли интереса или даже относились предвзято. Особенно ярко это проявляется в отношении возраста кандидатов: за последний год работодатели стали в два раза чаще звать на вакансии людей старше 40 лет", – отмечает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

В 2024 году соискатели в возрасте 41–50 лет получили 214,5 тыс. приглашений на вакансии (на 87% больше, чем в 2023-м). Соискатели в возрасте 51–60 лет получили 61,3 тыс. приглашений (+89%), а в возрасте от 61 года и старше – 8,7 тыс. приглашений (+91%).Чаще всего кандидатов от 51 года и старше работодатели готовы видеть:

  • охранниками (21% приглашений);
  • в сельском хозяйстве (10%);
  • в сфере обслуживания и домашнего персонала (9,7%);
  • в добыче сырья и на производстве (по 9,1%);
  • рабочим персоналом (9%);
  • водителями (8,6%);
  • строителями (8%);
  • менеджерами среднего и высшего звена (7,9%);
  • медиками и фармацевтами (7,6%);
  • финансистами и бухгалтерами (6,3%);
  • педагогами (5,8%);
  • работниками ресторанно-гостиничной сферы (5,7%);
  • мастерами по обслуживанию автотранспорта (4,5%);
  • в качестве административного персонала (4,2%).

В Алтайском крае на кандидатов старше 51 года приходится 5% от всех приглашений, из них 4% – на возраст 51–60 лет, а 1% – на 61+ лет.

Половина всех приглашений (51%) приходится на соискателей в возрасте 19–30 лет, еще 25% – кому 31–40 лет.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из-за дефицита кадров стали присматриваться к кандидатам от 40 лет и старше.

Фото: Annie Gray / unsplash.com

Какие вакансии доступны алтайским пенсионерам и какую зарплату им обещают?

Эксперты рассказали, за что работодатели ценят представителей старшего поколения
НОВОСТИОбщество

Алтайский край Работа

Комментарии 16

Avatar Picture
Алексей

15:18:32 05-03-2025

То ли ещё будет.......

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:55 05-03-2025

Ага, до 65 и 55 лет все молодые.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:13 05-03-2025

видимо за забором люди кончились? )))))))))))

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
....

15:33:04 05-03-2025

Молодой электрик не умеет работать. А старый электрик умеет НЕ работать...

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:35:36 05-03-2025

.... (15:33:04 05-03-2025) Молодой электрик не умеет работать. А старый электрик умеет ... это если оклад.
сдельно - по другому.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:45 05-03-2025

Musik (15:35:36 05-03-2025) это если оклад.сдельно - по другому.... Сдельщина как Кольт-уравнивает всех...надо работать...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:51 05-03-2025

ну все правильно.
наконец-то девочкам с ламинированными волосами и в квадратных, без офтальмологического эффекта очках. начали объяснять, что они не hr в спейс икс или в амазон,, а обычные кадровички.
и свои психологические загоны пусть дома показывают, а на работе результат нужен и работодателю, в сущности, без разницы работник какого возраста его сделает.

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:45:43 05-03-2025

Гость (15:39:51 05-03-2025) ну все правильно.наконец-то девочкам с ламинированными в...
считаю, что вообще в кадрах должны работать люди с жизненным опытом и мудростью, а не вот это вот полудурочное молодое поколение. вершители судеб, блин

  48 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:49:08 05-03-2025

Гость (15:45:43 05-03-2025) считаю, что вообще в кадрах должны работать люди с жизне... Полностью согласен, вот только кто тогда их в кадры берет на работу??)) И кто берет 25 летнюю в юбке чуть шире портупеи, на должность нач отдела, вместо матерого 45 летнего спеца?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

16:31:05 05-03-2025

Гость (15:39:51 05-03-2025) ну все правильно.... работодателю, в сущности, без разницы работник какого возраста его сделает.А вот не скажите.
Работник в возрасте за предлагаемые работодателем в качестве оплаты "чай-курить" и работать будет соответственно. А молодому "специалисту" можно и по ушам поездить. Недолго, правда.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:52:20 05-03-2025

Кхм... (16:31:05 05-03-2025) А вот не скажите.Работник в возрасте за предлагаемые раб... работник в возрасте не всегда готов работать, проблемы с переобучением и т.д. Нормальных соискателей в возрасте единицы, т.к. работодателю не интересно терять ценный кадр - их держат на местах, а тунеядцы и алкаши массово мигрируют по предприятиям.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:01:41 05-03-2025

Кхм... (16:31:05 05-03-2025) А вот не скажите.Работник в возрасте за предлагаемые раб... Современная молодежь умнее, чем Вам кажется. Они за "спасибо" уже давно не работают, а только за хорошую зарплату и при нормальных условиях труда. Время работы за идею давно закончилось.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Инкогнито

18:57:15 05-03-2025

Всё дело в том, что молодёжь не хочет работать за копейки, а пред пенсионеры уже не могут работать нормально. Работаю в системе ЖКХ. И вижу что предпенсионер уже не может выполнять работы слесаря, ему тяжело. Зря подняли пенсионный возраст.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:50:41 05-03-2025

Вы бы хоть список специальностей прочли что ли, начальники отделов. Работяг да охранников ищут.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:24:54 06-03-2025

Временное явление, лет 5-6 и этого не будет. Уезжают тысячами, особенно молодежь. Заменившие их мигранты не в полном объеме кроме статистики ничем не помогут краю. Инициативы местных властей направлены на улучшение жизни населения. Например, в Алтайском крае поддержали законопроект об ограничении продажи алкоголя в магазинах, введение льготной ипотеки могло бы снизить уровень оттока, и бла-бла-бла...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:19 06-03-2025

у меня бабуля до 87 лет (!) работала консультантом главного бухгалтера на крупном предприятии Сибири, умерла в 98. Есть такие спецы, которые от Бога

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров