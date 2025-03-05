На Алтае работодатели перестали предвзято относиться к соискателям старшего возраста
И теперь сами зовут их на работу
05 марта 2025, 15:15, ИА Амител
В Алтайском крае работодатели стали в два раза чаще приглашать на работу соискателей старшего возраста, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
За 2024 год работодатели направили соискателям в крае 1,6 млн приглашений на различные вакансии – это на 78% больше, чем в 2023-м. Это говорит о том, что выросла не только потребность компаний в кадрах, но и их активность на рынке труда, связанная непосредственно с привлечением соискателей.
"Работодатели начали расширять воронку подбора, приглашая на собеседования те категории соискателей, к которым прежде не проявляли интереса или даже относились предвзято. Особенно ярко это проявляется в отношении возраста кандидатов: за последний год работодатели стали в два раза чаще звать на вакансии людей старше 40 лет", – отмечает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.
В 2024 году соискатели в возрасте 41–50 лет получили 214,5 тыс. приглашений на вакансии (на 87% больше, чем в 2023-м). Соискатели в возрасте 51–60 лет получили 61,3 тыс. приглашений (+89%), а в возрасте от 61 года и старше – 8,7 тыс. приглашений (+91%).Чаще всего кандидатов от 51 года и старше работодатели готовы видеть:
- охранниками (21% приглашений);
- в сельском хозяйстве (10%);
- в сфере обслуживания и домашнего персонала (9,7%);
- в добыче сырья и на производстве (по 9,1%);
- рабочим персоналом (9%);
- водителями (8,6%);
- строителями (8%);
- менеджерами среднего и высшего звена (7,9%);
- медиками и фармацевтами (7,6%);
- финансистами и бухгалтерами (6,3%);
- педагогами (5,8%);
- работниками ресторанно-гостиничной сферы (5,7%);
- мастерами по обслуживанию автотранспорта (4,5%);
- в качестве административного персонала (4,2%).
В Алтайском крае на кандидатов старше 51 года приходится 5% от всех приглашений, из них 4% – на возраст 51–60 лет, а 1% – на 61+ лет.
Половина всех приглашений (51%) приходится на соискателей в возрасте 19–30 лет, еще 25% – кому 31–40 лет.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из-за дефицита кадров стали присматриваться к кандидатам от 40 лет и старше.
15:18:32 05-03-2025
То ли ещё будет.......
15:21:55 05-03-2025
Ага, до 65 и 55 лет все молодые.
15:24:13 05-03-2025
видимо за забором люди кончились? )))))))))))
15:33:04 05-03-2025
Молодой электрик не умеет работать. А старый электрик умеет НЕ работать...
15:35:36 05-03-2025
.... (15:33:04 05-03-2025) Молодой электрик не умеет работать. А старый электрик умеет ... это если оклад.
сдельно - по другому.
16:15:45 05-03-2025
Musik (15:35:36 05-03-2025) это если оклад.сдельно - по другому.... Сдельщина как Кольт-уравнивает всех...надо работать...
15:39:51 05-03-2025
ну все правильно.
наконец-то девочкам с ламинированными волосами и в квадратных, без офтальмологического эффекта очках. начали объяснять, что они не hr в спейс икс или в амазон,, а обычные кадровички.
и свои психологические загоны пусть дома показывают, а на работе результат нужен и работодателю, в сущности, без разницы работник какого возраста его сделает.
15:45:43 05-03-2025
Гость (15:39:51 05-03-2025) ну все правильно.наконец-то девочкам с ламинированными в...
считаю, что вообще в кадрах должны работать люди с жизненным опытом и мудростью, а не вот это вот полудурочное молодое поколение. вершители судеб, блин
16:49:08 05-03-2025
Гость (15:45:43 05-03-2025) считаю, что вообще в кадрах должны работать люди с жизне... Полностью согласен, вот только кто тогда их в кадры берет на работу??)) И кто берет 25 летнюю в юбке чуть шире портупеи, на должность нач отдела, вместо матерого 45 летнего спеца?
16:31:05 05-03-2025
Гость (15:39:51 05-03-2025) ну все правильно.... работодателю, в сущности, без разницы работник какого возраста его сделает.А вот не скажите.
Работник в возрасте за предлагаемые работодателем в качестве оплаты "чай-курить" и работать будет соответственно. А молодому "специалисту" можно и по ушам поездить. Недолго, правда.
18:52:20 05-03-2025
Кхм... (16:31:05 05-03-2025) А вот не скажите.Работник в возрасте за предлагаемые раб... работник в возрасте не всегда готов работать, проблемы с переобучением и т.д. Нормальных соискателей в возрасте единицы, т.к. работодателю не интересно терять ценный кадр - их держат на местах, а тунеядцы и алкаши массово мигрируют по предприятиям.
22:01:41 05-03-2025
Кхм... (16:31:05 05-03-2025) А вот не скажите.Работник в возрасте за предлагаемые раб... Современная молодежь умнее, чем Вам кажется. Они за "спасибо" уже давно не работают, а только за хорошую зарплату и при нормальных условиях труда. Время работы за идею давно закончилось.
18:57:15 05-03-2025
Всё дело в том, что молодёжь не хочет работать за копейки, а пред пенсионеры уже не могут работать нормально. Работаю в системе ЖКХ. И вижу что предпенсионер уже не может выполнять работы слесаря, ему тяжело. Зря подняли пенсионный возраст.
19:50:41 05-03-2025
Вы бы хоть список специальностей прочли что ли, начальники отделов. Работяг да охранников ищут.
12:24:54 06-03-2025
Временное явление, лет 5-6 и этого не будет. Уезжают тысячами, особенно молодежь. Заменившие их мигранты не в полном объеме кроме статистики ничем не помогут краю. Инициативы местных властей направлены на улучшение жизни населения. Например, в Алтайском крае поддержали законопроект об ограничении продажи алкоголя в магазинах, введение льготной ипотеки могло бы снизить уровень оттока, и бла-бла-бла...
13:52:19 06-03-2025
у меня бабуля до 87 лет (!) работала консультантом главного бухгалтера на крупном предприятии Сибири, умерла в 98. Есть такие спецы, которые от Бога