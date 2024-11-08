На Алтае из-за дефицита кадров стали присматриваться к кандидатам от 40 лет и старше
Такая ситуация происходит из-за демографической ямы 90-х и начала нулевых годов
08 ноября 2024, 13:10, ИА Амител
В Алтайском крае при приеме на работу работодатели стали чаще обращать внимание на кандидатов в возрасте 40 лет и старше, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.ру".
"Демографическая яма 90-х и начала нулевых годов не позволяет работодателям как раньше нанимать преимущественно молодых специалистов: нужного количества соискателей просто нет на рынке труда", – говорится в исследовании.
Эксперты проанализировали 16,2 тыс. резюме в Алтайском крае. Оказалось, что доля просмотров работодателями "портфолио" 41-50-летних кандидатов выросла за два года с 21 до 23%, 51-60-летних – с 6 до 10%.
"В предыдущие годы динамики роста просмотров по данным возрастным категориям не наблюдалось", – подчеркнули аналитики.
Дефицитные профессии, на которые работодатели все чаще рассматривают резюме возрастных кандидатов:
- фрезеровщик;
- токарь;
- наладчик оборудования;
- водитель категорий C, Д и E;
- врач;
- учитель;
- швея;
- повар;
- сварщик;
- разнорабочий;
- строитель;
- слесарь;
- электромонтажник.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из-за кадрового дефицита работодатели вынуждены засматриваться на подростков.
13:19:20 08-11-2024
Хватит обманывать самих себя, молодежь не хочет работать за низкую зарплату, пенсионеры соглашаются пока еще. Так что нечего сваливать на демографическую яму, зарплаты достойные нужно платить и дефицита не будет кадрового.
18:23:08 08-11-2024
Гость (13:19:20 08-11-2024) Хватит обманывать самих себя, молодежь не хочет работать за ... Кто работает, те получают нормальные зарплаты. Но в Курской области зарплаты выше. Кадровый голод почти в каждой сфере. Битва идет даже за курьеров. Задрали уже ныть, что работы нет. 80 - с дивана не встану, буду получать 25
13:36:12 08-11-2024
Только от 40- ка ? То есть, ещё очень даже не прижало, а все разговоры о нехватке кадров есть нежелание платить нормальную зарплату.
13:36:30 08-11-2024
Если не поднимут зарплаты, наверное,все ценные кадры покинут край.
Работодатели это должны понимать.
11:34:37 09-11-2024
Гость (13:36:30 08-11-2024) Если не поднимут зарплаты, наверное, все ценные кадры покинут... Грамотная, перспективная молодежь здесь не задерживается.
13:38:05 08-11-2024
Почти по всему списку специалистов, приведённому выше, нет полноценного обучения, а работать кому-то надо. Не всем же бухгалтерами, кредитными инспекторами да юристами числиться...
13:48:53 08-11-2024
очередь за забором закончилась?
14:14:05 08-11-2024
В 40 лет женщин на пенсию
17:58:30 09-11-2024
Гость (14:14:05 08-11-2024) В 40 лет женщин на пенсию... Вот вот. Мне 48 ,работы для меня нет. 🥴
Придется самой себе создавать!!
20:02:41 14-11-2024
Гость (17:58:30 09-11-2024) Вот вот. Мне 48 ,работы для меня нет. 🥴Придется самой с... Кондуктор всегда требуется!
14:22:25 08-11-2024
так 40 лет это молодые. На пенсию то в 65 лет. Еще 25 лет работать, то есть остаток работать больше чем отрезок от начала работы до 40 лет
14:26:40 08-11-2024
А меня до 65 обязали работать
14:57:27 08-11-2024
Гость (14:26:40 08-11-2024) А меня до 65 обязали работать... Гость, не отчаивайся, эта власть не вечная. Идут разговоры, что скоро придут адекватные, пенсионный возраст вернется в прежнее русло, а то еще уменьшится. Почему? Грядет засилье роботов, которые в сотни и тысячи раз производительней человека, миллионам не будет работы, ну не пускать их под нож, как сейчас делают у нас чубайсятина, это не гуманно. У каждого будет своя доля нац. богатства и достойная пенсия, для потребления производимой продукции....
16:08:42 08-11-2024
Гость (14:57:27 08-11-2024) Гость, не отчаивайся, эта власть не вечная. Идут разговоры, ... А вы оптимист.Помните в песне:"Никто не даст вам избавленья -ни Бог ,ни царь и ни герой..."
08:33:46 10-11-2024
Гость (14:57:27 08-11-2024) Гость, не отчаивайся, эта власть не вечная. Идут разговоры, ... Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придётся ни мне ни тебе (цитата)
17:15:44 09-11-2024
Вы делаете вид, что платите, мы делаем вид, что работаем.