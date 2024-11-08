На Алтае из-за дефицита кадров стали присматриваться к кандидатам от 40 лет и старше

Такая ситуация происходит из-за демографической ямы 90-х и начала нулевых годов

08 ноября 2024, 13:10, ИА Амител

Прием на работу / Фото: pxhere.com/ru/photo/764432

В Алтайском крае при приеме на работу работодатели стали чаще обращать внимание на кандидатов в возрасте 40 лет и старше, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.ру".

"Демографическая яма 90-х и начала нулевых годов не позволяет работодателям как раньше нанимать преимущественно молодых специалистов: нужного количества соискателей просто нет на рынке труда", – говорится в исследовании.

Эксперты проанализировали 16,2 тыс. резюме в Алтайском крае. Оказалось, что доля просмотров работодателями "портфолио" 41-50-летних кандидатов выросла за два года с 21 до 23%, 51-60-летних – с 6 до 10%.

"В предыдущие годы динамики роста просмотров по данным возрастным категориям не наблюдалось", – подчеркнули аналитики.

Дефицитные профессии, на которые работодатели все чаще рассматривают резюме возрастных кандидатов:

фрезеровщик;

токарь;

наладчик оборудования;

водитель категорий C, Д и E;

врач;

учитель;

швея;

повар;

сварщик;

разнорабочий;

строитель;

слесарь;

электромонтажник.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из-за кадрового дефицита работодатели вынуждены засматриваться на подростков.