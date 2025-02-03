На Алтае работодатели за год на 6% увеличили предлагаемую соискателям зарплату

Ищущий работу в среднем может рассчитывать на 54 719 рублей

03 февраля 2025, 15:40, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По итогам января 2025 года в Алтайском крае средние зарплатные предложения выросли на 6%, сообщает "Авито".

"Средние зарплатные предложения выросли на 6% по сравнению с январем 2024 года и составили 54 719 рублей в месяц при полном рабочем дне", – говорится в исследовании.

В первую пятерку регионов с динамично растущими зарплатными предложениями вошли: Сахалинская область (рост 25%, 85 308 рублей), Московская область (20%, 86 152 рубля), Республика Саха (Якутия – 19%, 81 274 рубля), Приморский край (15%, 79 259 рублей) и Новосибирская область (13%, 63 073 рубля).

Показатели, приведенные аналитиками, складываются из усредненных значений зарплатных вилок, которые работодатели указывают в описании вакансий на платформе. При этом суммы могут отличаться от размера номинальной зарплаты сотрудника, куда так же входят бонусы, премии, компенсационные и прочие выплаты.Ранее сообщалось, что в Алтайском крае размер средней зарплаты составил 55,5 тыс. рублей.