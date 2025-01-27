В Алтайском крае средняя зарплата составила 55,5 тысячи рублей
За месяц показатель увеличился на 2%
27 января 2025, 11:50, ИА Амител
Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
Средняя зарплата в Алтайском крае за октябрь 2024 года достигла отметки 55 569 рублей. Об этом сообщает Алтайкрайстат.
По сравнению со средней заработной платой в сентябре 2024 года показатель увеличился на 2%. А рост на 17,5% произошел с октября 2023-го.
Реальная зарплата (с учетом роста цен на товары и услуги) выросла на 0,9% за месяц, а также на 8,3% в соотношении с предыдущим годом.
11:55:04 27-01-2025
А в Москве -140🤣
12:10:08 27-01-2025
Кхм... (11:55:04 27-01-2025) А в Москве -140🤣...
- Сергей Семёнович, сколько средняя ЗП в Москве?
- 140-160 не больше
- Сколько - сколько?
-160
...Пара секунд недопонимания и выраженного разочарования
А у нас при реальных 25-30 заявляется целых 55.5. Полное непонимание
12:10:25 27-01-2025
Кхм... (11:55:04 27-01-2025) А в Москве -140🤣... Путин удивлен
14:36:01 27-01-2025
Гость (12:10:25 27-01-2025) Путин удивлен... Страна большая удивления не объятные.
11:55:05 27-01-2025
Тьфу...
12:20:05 27-01-2025
Коль (11:55:05 27-01-2025) Тьфу... ... Либерал штоле?
12:17:08 27-01-2025
Зарплата растет, только почёму то не у нас, муниципальных служащих, почему мне уже на продукты питания не хватает и газ дома пришлось убавить из-за экономии, в морозы дома 18-19 градусов.
12:49:48 27-01-2025
Муниципальный служащий (12:17:08 27-01-2025) Зарплата растет, только почёму то не у нас, муниципальных сл... А в Европе вообще производства останавливают, а сколько в Америке интернет стоит вы видели?
14:13:46 27-01-2025
Гость (12:49:48 27-01-2025) А в Европе вообще производства останавливают, а сколько в Ам... А, ну тогда мы спокойны, что все по плану.
15:39:50 27-01-2025
Муниципальный служащий (12:17:08 27-01-2025) Зарплата растет, только почёму то не у нас, муниципальных сл... Хватит штаны просиживать иди работать на производство хоть какую то пользу принеси государству а не себе путешественник по лестнице..
12:19:16 27-01-2025
Если бы спросил главный, сколько?
Было бы в районе 100
12:20:33 27-01-2025
Хватит врать.
12:50:44 27-01-2025
Гость (12:20:33 27-01-2025) Хватит врать.... Это вы оскорбляет и дискредитируете власть?
Или про комментаторов?
13:03:02 27-01-2025
Верю, но с учетом поправочного коэффициента 0,5
13:05:03 27-01-2025
Так гордо, как будто эти 55 с неба падают. Их ещё заработать надо.
13:10:31 27-01-2025
- Так, опять план не выполнили?
- Да.
- Округляй.
- Одну минуточку.
- Еще округли, еще-еще.
- Вы слышите, товарищ начальник, докладывает Ушатов.
План выполнен на сто один процент. (с) х/ф "Доброе утро"
21:41:11 27-01-2025
О недовольные нашлись вот мне надо жаловаться что в моей семье всёго лишь один кормилиц отец 57 лет зарабатывает в месяц 30 тыс в месяц он электромретер стаж работы свыше 37 лет нужно беречь себя