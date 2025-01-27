В Алтайском крае средняя зарплата составила 55,5 тысячи рублей

За месяц показатель увеличился на 2%

27 января 2025, 11:50, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Средняя зарплата в Алтайском крае за октябрь 2024 года достигла отметки 55 569 рублей. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

По сравнению со средней заработной платой в сентябре 2024 года показатель увеличился на 2%. А рост на 17,5% произошел с октября 2023-го.

Реальная зарплата (с учетом роста цен на товары и услуги) выросла на 0,9% за месяц, а также на 8,3% в соотношении с предыдущим годом.