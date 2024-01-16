НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили штрафовать родителей, чьи дети устраивают травли в школах

Предварительная редакция законопроекта будет доработана после экспертного и общественного обсуждения

16 января 2024, 16:20, ИА Амител

Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru
Госдума РФ / Фото: duma.gov.ru

В Госдуме предложили законодательно решать проблему растущей подростковой агрессии и разработали предварительную редакцию законопроекта о профилактике буллинга в школах, пишет "Парламентская газета".

Депутат Артем Метелев отметил, что сегодня каждый второй ребенок заявляет, что сталкивается с травлей. При этом в законодательстве отсутствует само понятие "буллинг". В итоге административных дел за буллинг практически нет.

Авторы инициативы в своем законопроекте предложили для начала определиться с понятием. Кроме того, по их мнению, необходимо ввести ответственность для родителей буллеров в виде штрафа.

"Мы предлагаем, чтобы появилась административная ответственность для родителей в том случае, если в отношении ребенка начали соответствующую профилактическую работу", – уточнил Метелев.

Парламентарий пояснил, что сейчас со школьниками, которые травят товарищей, практически невозможно провести профилактическую работу, поскольку закон о профилактике правонарушений несовершеннолетних не включает категорию "буллер". Практически невозможно и отчислить такого ребенка из школы.

Ранее в Госдуме предложили выявлять жертв травли в школах.

Фото: кадр из фильма

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НОВОСТИОбщество
дети Госдума инициативы штрафы

Комментарии 15

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Гость

16:34:33 16-01-2024

И поощрять родителей, чьи дети её могут постоять за себя, а в последствии и за страну ???

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Гость

16:38:28 16-01-2024

Это надо было лет 30 назад в КоАП внести. Хотя возмещение вреда в гражданском порядке и сейчас возможно. От суда зависит. А он у нас гуманный

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Гена

17:34:41 16-01-2024

И штрафы должны быть ощутимые

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Гость

17:37:11 16-01-2024

Несовершеннолетние дети не несут ответственность за свои поступки. Поэтому ответственность и наказание за проступки и преступления детей должны нести родители, а плохое воспитание - отягчающее обстоятельство. Пример: "Обматерил ученик-Вовочка учительницу-Марь Иванну - пусть она подаст в полицию заявление на родителей, как будто они, своей марионеткой-сыночком, оскорбляли должностное лицо и нецензурно выражались в общественном месте." Дети панически воспринимают угрозу и наказание родителям...

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Гость

17:39:47 16-01-2024

ну что ж, раньше ремень хорошо помогал, а сейчас движущая сила - деньги. вот по ним и надо бить. может тогда воспитанием детей займутся

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Гость

22:12:20 16-01-2024

Гость (17:39:47 16-01-2024) ну что ж, раньше ремень хорошо помогал, а сейчас движущая си... Оштрафуют родителей, они голодной смертью умрут, проблема решена?

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Гость

21:44:40 16-01-2024

А школу закончат, там кто этих обиженных защищать будет ???

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Гость

22:22:07 16-01-2024

Гость (21:44:40 16-01-2024) А школу закончат, там кто этих обиженных защищать будет ???... так больше шансов, что и защищать не придется, если нелюди в школе психику им не свернут

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Сэр

22:39:16 16-01-2024

Предлагаю обсывать....? Как идея?

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Гость

22:45:29 16-01-2024

А администрацию учебного заведения тоже будут привлекать? Не является секретом то, что педагоги знают о травле, но предпочитают не вмешиваться.

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Гость

22:57:27 16-01-2024

Гость (17:37:11 16-01-2024) Несовершеннолетние дети не несут ответственность за свои пос... Иногда бывает, что родители адекватные, а диточки тварины.

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Гость

23:21:36 16-01-2024

Гость (21:44:40 16-01-2024) А школу закончат, там кто этих обиженных защищать будет ???... Вы каким образом защищаться предлагаете против стаи, отстреливаться? Может быть побольше общаться со своими детьми и понимать, чем они живут

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Гость

04:31:33 17-01-2024

Закон не примут - будет очень много недовольных этим законом.

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Раиса

09:47:11 17-01-2024

Давно пора принять этот Закон!!!

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А если

10:38:40 17-01-2024

папа полковник милиции был например , как у нас у одного был мауль фамилия ...кого штафовать

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