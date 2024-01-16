В Госдуме предложили штрафовать родителей, чьи дети устраивают травли в школах
Предварительная редакция законопроекта будет доработана после экспертного и общественного обсуждения
16 января 2024, 16:20, ИА Амител
В Госдуме предложили законодательно решать проблему растущей подростковой агрессии и разработали предварительную редакцию законопроекта о профилактике буллинга в школах, пишет "Парламентская газета".
Депутат Артем Метелев отметил, что сегодня каждый второй ребенок заявляет, что сталкивается с травлей. При этом в законодательстве отсутствует само понятие "буллинг". В итоге административных дел за буллинг практически нет.
Авторы инициативы в своем законопроекте предложили для начала определиться с понятием. Кроме того, по их мнению, необходимо ввести ответственность для родителей буллеров в виде штрафа.
"Мы предлагаем, чтобы появилась административная ответственность для родителей в том случае, если в отношении ребенка начали соответствующую профилактическую работу", – уточнил Метелев.
Парламентарий пояснил, что сейчас со школьниками, которые травят товарищей, практически невозможно провести профилактическую работу, поскольку закон о профилактике правонарушений несовершеннолетних не включает категорию "буллер". Практически невозможно и отчислить такого ребенка из школы.
Ранее в Госдуме предложили выявлять жертв травли в школах.
16:34:33 16-01-2024
И поощрять родителей, чьи дети её могут постоять за себя, а в последствии и за страну ???
16:38:28 16-01-2024
Это надо было лет 30 назад в КоАП внести. Хотя возмещение вреда в гражданском порядке и сейчас возможно. От суда зависит. А он у нас гуманный
17:34:41 16-01-2024
И штрафы должны быть ощутимые
17:37:11 16-01-2024
Несовершеннолетние дети не несут ответственность за свои поступки. Поэтому ответственность и наказание за проступки и преступления детей должны нести родители, а плохое воспитание - отягчающее обстоятельство. Пример: "Обматерил ученик-Вовочка учительницу-Марь Иванну - пусть она подаст в полицию заявление на родителей, как будто они, своей марионеткой-сыночком, оскорбляли должностное лицо и нецензурно выражались в общественном месте." Дети панически воспринимают угрозу и наказание родителям...
17:39:47 16-01-2024
ну что ж, раньше ремень хорошо помогал, а сейчас движущая сила - деньги. вот по ним и надо бить. может тогда воспитанием детей займутся
22:12:20 16-01-2024
Гость (17:39:47 16-01-2024) ну что ж, раньше ремень хорошо помогал, а сейчас движущая си... Оштрафуют родителей, они голодной смертью умрут, проблема решена?
21:44:40 16-01-2024
А школу закончат, там кто этих обиженных защищать будет ???
22:22:07 16-01-2024
Гость (21:44:40 16-01-2024) А школу закончат, там кто этих обиженных защищать будет ???... так больше шансов, что и защищать не придется, если нелюди в школе психику им не свернут
22:39:16 16-01-2024
Предлагаю обсывать....? Как идея?
22:45:29 16-01-2024
А администрацию учебного заведения тоже будут привлекать? Не является секретом то, что педагоги знают о травле, но предпочитают не вмешиваться.
22:57:27 16-01-2024
Гость (17:37:11 16-01-2024) Несовершеннолетние дети не несут ответственность за свои пос... Иногда бывает, что родители адекватные, а диточки тварины.
23:21:36 16-01-2024
Гость (21:44:40 16-01-2024) А школу закончат, там кто этих обиженных защищать будет ???... Вы каким образом защищаться предлагаете против стаи, отстреливаться? Может быть побольше общаться со своими детьми и понимать, чем они живут
04:31:33 17-01-2024
Закон не примут - будет очень много недовольных этим законом.
09:47:11 17-01-2024
Давно пора принять этот Закон!!!
10:38:40 17-01-2024
папа полковник милиции был например , как у нас у одного был мауль фамилия ...кого штафовать