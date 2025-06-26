В крае средняя цена сотки земельного участка лишь в три раза дешевле, чем в Москве

26 июня 2025, 10:15, ИА Амител

Участок земли / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае средняя стоимость сотки земельного участка выросла за год на 6% и составляет 378 тысяч рублей. Что происходит с ценами, спросом и предложением в регионах РФ летом 2025 года, выяснили эксперты "Циан.Аналитики".

Расчеты проводились по регионам, где в продаже на сайте "Циан" было не менее 50 участков (всего 80 субъектов). В выборку вошли участки площадью до 50 соток.

"В Алтайском крае цена средняя цена сотки земельного участка составляет 378 тысяч рублей. За год, по сравнению с летом 2024 года, стоимость выросла на 6%, при этом с начала 2025 года подешевела на 5%", - говорится в исследовании.

Самая дорогая сотка земли в Республике Алтай - 592 тысяч рублей, по сравнению с летом прошлого года она подорожала на 5%. Самая дешевая - в Республике Хакасия (225 тысяч рублей, +4%).

Объем предложения земельных участков в РФ / Исследование: Циан.Аналитика

По России средняя цена сотки земельного участка выросла за год на 3%. Наибольший рост в Забайкальском крае (+36%), ХМАО, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии (по +23%).

В 34 регионах из 80 анализируемых зафиксирована отрицательная динамика, из них наибольшее снижение в Курганской области (-29%), Кировской области (-19%), Пермском крае (-14%).

Самые высокие цены на участки в Москве (1,2 млн рублей за сотку), а за пределами столичного региона: Дагестан и Санкт-Петербург (по 1,1 млн рублей), Краснодарский край (845 тыс. рублей) и Севастополь (802 тыс. руб.). Самые доступные цены в Мордовии, Белгородской области, Хакасии, Архангельской области (206-227 тыс. рублей).

"На рост цен влияет динамика спроса - он сейчас на 10% выше, чем год назад. К сегменту земельных участков есть заметный интерес, в том числе со стороны тех, кто хотел бы вложиться в недвижимость, но купить дом или квартиру при текущих ценах и ипотечных ставках не получается - тут ниже порог входа. С марта 2025 года вступил в силу ФЗ №307, устанавливающий трехлетний срок освоения земельных участков, что может снизить инвестиционный спрос", - пояснила эксперт Циан.Аналитика Елена Бобровская.

Средняя цена сотки земельного участка в РФ / Инфографика: Циан.Аналитика