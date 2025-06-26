На Алтае самая дорогая земля в Сибири. Как в регионах подорожала "сотка" за год
В крае средняя цена сотки земельного участка лишь в три раза дешевле, чем в Москве
26 июня 2025, 10:15, ИА Амител
В Алтайском крае средняя стоимость сотки земельного участка выросла за год на 6% и составляет 378 тысяч рублей. Что происходит с ценами, спросом и предложением в регионах РФ летом 2025 года, выяснили эксперты "Циан.Аналитики".
Расчеты проводились по регионам, где в продаже на сайте "Циан" было не менее 50 участков (всего 80 субъектов). В выборку вошли участки площадью до 50 соток.
"В Алтайском крае цена средняя цена сотки земельного участка составляет 378 тысяч рублей. За год, по сравнению с летом 2024 года, стоимость выросла на 6%, при этом с начала 2025 года подешевела на 5%", - говорится в исследовании.
Самая дорогая сотка земли в Республике Алтай - 592 тысяч рублей, по сравнению с летом прошлого года она подорожала на 5%. Самая дешевая - в Республике Хакасия (225 тысяч рублей, +4%).
По России средняя цена сотки земельного участка выросла за год на 3%. Наибольший рост в Забайкальском крае (+36%), ХМАО, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии (по +23%).
В 34 регионах из 80 анализируемых зафиксирована отрицательная динамика, из них наибольшее снижение в Курганской области (-29%), Кировской области (-19%), Пермском крае (-14%).
Самые высокие цены на участки в Москве (1,2 млн рублей за сотку), а за пределами столичного региона: Дагестан и Санкт-Петербург (по 1,1 млн рублей), Краснодарский край (845 тыс. рублей) и Севастополь (802 тыс. руб.). Самые доступные цены в Мордовии, Белгородской области, Хакасии, Архангельской области (206-227 тыс. рублей).
"На рост цен влияет динамика спроса - он сейчас на 10% выше, чем год назад. К сегменту земельных участков есть заметный интерес, в том числе со стороны тех, кто хотел бы вложиться в недвижимость, но купить дом или квартиру при текущих ценах и ипотечных ставках не получается - тут ниже порог входа. С марта 2025 года вступил в силу ФЗ №307, устанавливающий трехлетний срок освоения земельных участков, что может снизить инвестиционный спрос", - пояснила эксперт Циан.Аналитика Елена Бобровская.
10:25:41 26-06-2025
Нас очень это сообщение обрадовало. Чувствуем гордость и даже какое-то ощущение сопричастности к обществу рокфеллеров и вандербильдтов... Пойду, треники поглажу, где-то утюг был...
🤣
10:47:22 26-06-2025
Кхм... (10:25:41 26-06-2025) Нас очень это сообщение обрадовало. Чувствуем гордость и даж...
Продам Лесной-2, целиком, со скидкой почти 50% по 200 тысяч за сотку. Купите пжста 😢
11:08:46 26-06-2025
Гость (10:47:22 26-06-2025) Продам Лесной-2, целиком, со скидкой почти 50% по 200 ты... Утюг сгорел... Блин. Всё, мне не в чем выйти в свет...
10:56:12 26-06-2025
Кхм... (10:25:41 26-06-2025) Нас очень это сообщение обрадовало. Чувствуем гордость и даж... Барухов забыл!?
11:08:55 26-06-2025
Кхм... (10:25:41 26-06-2025) Нас очень это сообщение обрадовало. Чувствуем гордость и даж... Читаю комментарии и вытираю слезу! Аж гордость берет, когда вижу такой креативный взгляд. Все-таки талантливые люди живут на Алтае)))))
11:54:13 26-06-2025
Гость (11:08:55 26-06-2025) Читаю комментарии и вытираю слезу! Аж гордость берет, когда ... А мы, алтайские землевладельцы, народ вообще креативный. Это вы ещё в нашем "аглицком клобе" на заводе во время обеденного перерыва не чифирили. 😁
10:55:23 26-06-2025
Московским миллиардам перекрыли дорогу на запад!...
Вот эти чьи-то "сбережения", потекли в глубь России...!
Поэтому там сейчас рушат частные гостиницы, тур базы... Да даже частные дома!... Леса гектарами пилят!...
Вытащили из чулана древний закон по которому все это оформлялось не правильно... И вместо того что бы администрацию посадить за не законные разрешения, просто отобирают у людей частную собственность!!!...
А ведь такое нарушение в корне подрывает главные принципы и устои Капиталистических социально экономических отношений!!!...
В каком государстве живём!!!? Что смотрим!???
Ндяааа!...
11:11:28 26-06-2025
Гость (10:55:23 26-06-2025) Московским миллиардам перекрыли дорогу на запад!...Вот э...
Во всяком случае, живём точно не в капиталистическом государстве! Поэтому ваши воззвания о подрыве главных принципов и устоев Капиталистических социально экономических отношений, НЕ ПО АДРЕСУ!!! А потёкшие по просторам России московские миллиарды не приходилось видеть, от слова совсем, как и реки текущие вспять.
12:59:39 26-06-2025
Гость (10:55:23 26-06-2025) Московским миллиардам перекрыли дорогу на запад!...Вот э...
можно хотя бы один пример?
11:01:30 26-06-2025
Скоро ещё море выкопают где нибудь рядом с манжерком и сотка ещё подорожает. Вообще будет выгодно инвестировать. Откуда такие покупатели понаехали?
11:32:37 26-06-2025
"главные принципы и устои Капиталистических социально экономических отношений.. " - энто хде прописано или в каком законе? Капитализм что в Африке, что в России - одинако, основополагающее = прибыль! Для маскировки можно вытащить, поправить и даже новые правила написать..
13:29:23 26-06-2025
Для местных должно быть бесплатно, а не - только в аренду как во всем мире
14:58:30 26-06-2025
Если государство уповает на капитализм, ну и пытается его строить, то самое святое должно быть это частная собственность, не путать с личной собственностью. Частная собственность на средства производства. А вот продукт производства это как раз и есть прибыль, как кто-то тут написал. И не важно как выглядит это средство, плуг, станок, или домик в деревне...! Позволяет это средство собирать с людей денежку в карман владельцу...? Значит нельзя его лизать эту собственности!
А иначе это не капитализм, а феодализм, или того пуще, рабовладение...!?
18:45:34 26-06-2025
Гость (14:58:30 26-06-2025) Если государство уповает на капитализм, ну и пытается его ст... Это демократия браток...
21:40:38 26-06-2025
В районе Телецкого озера 12 соток за много лямов. Просто для жизни, на постройку дома землю не возмешь
14:38:49 27-06-2025
А местные жители об этом знают?
22:21:58 03-07-2025
Евген (14:38:49 27-06-2025) А местные жители об этом знают?... а им то зачем? им горшки обжигать
07:01:27 30-06-2025
Обыкновенная спекуляция. Сбер врюхался со своим Маежероком. Бабло надо отбивать. Вот и раскручиваются, лабухов разведут, те вложиться, а потом очередной мегапроект сдуется.
22:20:31 03-07-2025
все кто за уралом при слове "живу на Алтае" сразу благоговеют и завидуют, внатуре. Почему так? вот недавно это был почти "урюпинск"!!!