Суровая реальность. Что нужно знать инвесторам, намеренным строить в Горном Алтае
В республике есть не только красивые пейзажи, но и ряд проблем, которые часто не учитываются
22 мая 2025, 09:00, ИА Амител
В Республике Алтай выстроилась целая очередь из инвесторов, готовых возводить на территории региона туристические и жилые объекты. Но команда губернатора Андрея Турчака заявляет о том, что будет очень избирательна в выборе – позиция правительства региона была обозначена на круглом столе, который прошел в рамках сибирского форума риелторов Altai Realestate – 2025. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, что нужно знать девелоперам и инвесторам, которые хотят зайти в Республику Алтай.
Бирюзовые реки, живописные берега – такой картинки из интернета некоторым вполне достаточно, чтобы купить землю в Горном Алтае, не выезжая из своего города. Реальность оказывается более суровой. Полное отсутствие дорог, электричества, воды. Неудивительно, что подобные участки зависают надолго. Инвесторы ставят на паузу реализацию проектов и по другим причинам. Выясняется, что в регионе сложно и дорого строить, говорит замминистра строительства Республики Алтай Максим Гербет.
"У нас сейсмика девять баллов, у нас отсутствие производственных мощностей, транспортной инфраструктуры, железной дороги, складских помещений. И в связи с этим сроки строительства по календарю вправо сдвигаются, что негативно влияет, в первую очередь, на репутационные качества подрядчика", – сказал он.
При этом количество желающих строить в Горном Алтае только увеличивается. Интерес подогревает новый курорт в Манжероке и его большой федеральный инвестор, который продолжает вкладываться. На подходе новый международный аэропорт в Горно-Алтайске.
На фоне этих новостей увеличивается цена квадратного метра. За последние пять лет стоимость недвижимости выросла почти на 300%, в республике активно начали строить жилье. В дни форума компания "Селфстроит" презентовала новый микрорайон, его возведут в Майме – масштабы, которых республика не видела, пожалуй, со времен Советского Союза. На круглом столе представители Минэкономразвития объяснили, почему они дают зеленый свет таким проектам.
"Для того чтобы построить объект жилищного строительства, нужно подумать о том, как он будет обслуживаться и об инфраструктуре вокруг: детские сады, школы, аптеки, поликлиники и все, что связано вообще с жизнью граждан. Инвесторы могут построить, продать, уйти из республики, а люди останутся и не должны чувствовать дискомфорта", – пояснила Ирина Петровская, первый замминистра экономического развития республики.
Еще два крупных девелопера из Алтайского края активно возводят объекты в республике. При этом все стараются делать это близ Маймы, Горно-Алтайска и Манжерока, поскольку там есть дороги, электричество, вода.
Свободных участков с готовой инфраструктурой в республике не осталось. Самые привлекательные локации – берега рек – это неприкасаемые охранные зоны, они занимают четверть всей территории региона, две трети – земли лесного фонда. На них тоже строить нельзя. Все, кто когда-то это сделал, попытались попасть под земельную амнистию, объявленную правительством. Кто не успел – будет снесен. Списки обновляются каждый четверг, говорит Ирина Петровская.
"Не отвечая за результаты земельной амнистии, но поддерживая правомерность того, в каком статусе эти объекты находятся, если такое решение будет вынесено, естественно, они будут сноситься, какие бы они ни были", – сказала она.
Расчистка земли, говорят в правительстве, нужна, прежде всего, для ответственных инвесторов. Для работы с ними создана Корпорация развития Республики Алтай. Ее сотрудники помогают таким инвесторам подобрать подходящий участок, увидеть перспективы развития региона.
Уже известно, что самый загруженный участок Чуйского тракта до Манжерока будет расширен до четырех полос, будет построен обход Маймы, 3 млн рублей за три года направят на строительство и реконструкцию электросетей, даже задумались о возвращении авиасообщения с Кош-Агачем, поделился замминистра строительства Максим Гербет.
"Если мы сегодня уйдем от Горно-Алтайского, Майминского районов, Манжерока и развитие у нас пойдет за Чике-Таман, за Семинский перевал, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Кош-Агачский районы, тогда и потребность возникнет, потому что транспортная инфраструктура-то у нас развитая", – отметил он.
Сейчас Минтранс разрабатывает транспортную схему и формирует обоснование. Следующий шаг – сформировать пассажиропоток и завести авиаперевозчика. Эти перспективы откроются с запуском международного аэропорта. Тогда турпоток в Республику Алтай значительно увеличится. Уже сейчас он составляет около 3 млн человек в год.
09:03:38 22-05-2025
"У нас ничего кроме"картинки " нет, чо вы припёрлись?"
🤣
09:35:42 22-05-2025
Кхм... (09:03:38 22-05-2025) "У нас ничего кроме"картинки " нет, чо вы припёрлись?"🤣... кому фига, кому встреча с красной дорожкой.
этодругое, пониматьнадо.
если у кого есть лиард-другой лишний - хороший вариант вложиться
09:15:09 22-05-2025
да, ребят.
вы конечно можете понастроить манжырков с золотыми унитазами, и удавить мелочь, работающую в доступном для большинства сегменте.
но инфраструктуры у вас действительно нет, и она создается годами)))
это как в анжи купить это"о и роберта карлоса, с Хиддинком и удивляться, почему все над ними смеются в России, а в европе папуасам считают ))
09:51:46 22-05-2025
Гость (09:15:09 22-05-2025) да, ребят.вы конечно можете понастроить манжырков с золо...
Пару слов про инфраструктуру. Весь берег Катуни застроен с обеих сторон до Чемала, как минимум. Нет нигде канализации и никто про это не пишет совсем. В лучшем случае, выгребные ямы. Все наверное видели наши коттеджные поселки с выгребными ямами. Здесь ассенизаторские машины одна за другой, не успевают откачивать. А в Горном Алтае кто-нибудь, хотя бы случайно, видел ассенизаторские машины? Вот и догадайтесь с трёх раз, куда сливается канализация с подавляющего большинства мест отдыха и проживания... а так, да - красота и чистота, не надышишься)))
10:04:12 22-05-2025
Гость (09:51:46 22-05-2025) Пару слов про инфраструктуру. Весь берег Катуни застроен... отфильтрованая жыжа стекает в АК.
10:14:08 22-05-2025
Гость (09:51:46 22-05-2025) Пару слов про инфраструктуру. Весь берег Катуни застроен... да, все так
09:30:15 22-05-2025
сейсмика 9 баллов
3 млн рублей за три года направят на строительство и реконструкцию электросетей
кот-то набрасывает на вентилятор или мне кажется?
09:50:18 22-05-2025
Самый ответственный инвестор это Зелёный Банк, ему и надо отдать Горный целиком.
Остальную шушеру снести, впрочем сейчас это и происходит.
Особенно нужно дать правовую оценку убогой загородушке по отъёму денег у населения в районе "Марса" и снести тот шлагбаум грейдером.
10:14:41 22-05-2025
9889 (09:50:18 22-05-2025) Самый ответственный инвестор это Зелёный Банк, ему и надо от... До того как зелёный банк оккупировал подножие горы парковка там была бесплатная
13:08:18 22-05-2025
Гость (10:14:41 22-05-2025) До того как зелёный банк оккупировал подножие горы парковка ... 300 рублей в сутки огромная стоимость? Хотите в палатке бесплатно пивасосить? Вам в леса Бобровки. В горный, наконец-то, приходит цивилизация в места массового отдыха. А Ваше место рядом с таксистом в трусах и тапках
14:09:52 22-05-2025
Гость (13:08:18 22-05-2025) 300 рублей в сутки огромная стоимость? Хотите в палатке бесп... Такое ощущение, что это Греф написал))))
14:19:14 22-05-2025
Гость (13:08:18 22-05-2025) 300 рублей в сутки огромная стоимость? Хотите в палатке бесп... Да, хотим! В этом есть что-то зазорное?