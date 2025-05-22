В республике есть не только красивые пейзажи, но и ряд проблем, которые часто не учитываются

22 мая 2025, 09:00, ИА Амител

Республика Алтай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Республике Алтай выстроилась целая очередь из инвесторов, готовых возводить на территории региона туристические и жилые объекты. Но команда губернатора Андрея Турчака заявляет о том, что будет очень избирательна в выборе – позиция правительства региона была обозначена на круглом столе, который прошел в рамках сибирского форума риелторов Altai Realestate – 2025. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, что нужно знать девелоперам и инвесторам, которые хотят зайти в Республику Алтай.

Бирюзовые реки, живописные берега – такой картинки из интернета некоторым вполне достаточно, чтобы купить землю в Горном Алтае, не выезжая из своего города. Реальность оказывается более суровой. Полное отсутствие дорог, электричества, воды. Неудивительно, что подобные участки зависают надолго. Инвесторы ставят на паузу реализацию проектов и по другим причинам. Выясняется, что в регионе сложно и дорого строить, говорит замминистра строительства Республики Алтай Максим Гербет.

"У нас сейсмика девять баллов, у нас отсутствие производственных мощностей, транспортной инфраструктуры, железной дороги, складских помещений. И в связи с этим сроки строительства по календарю вправо сдвигаются, что негативно влияет, в первую очередь, на репутационные качества подрядчика", – сказал он.

При этом количество желающих строить в Горном Алтае только увеличивается. Интерес подогревает новый курорт в Манжероке и его большой федеральный инвестор, который продолжает вкладываться. На подходе новый международный аэропорт в Горно-Алтайске.

На фоне этих новостей увеличивается цена квадратного метра. За последние пять лет стоимость недвижимости выросла почти на 300%, в республике активно начали строить жилье. В дни форума компания "Селфстроит" презентовала новый микрорайон, его возведут в Майме – масштабы, которых республика не видела, пожалуй, со времен Советского Союза. На круглом столе представители Минэкономразвития объяснили, почему они дают зеленый свет таким проектам.

"Для того чтобы построить объект жилищного строительства, нужно подумать о том, как он будет обслуживаться и об инфраструктуре вокруг: детские сады, школы, аптеки, поликлиники и все, что связано вообще с жизнью граждан. Инвесторы могут построить, продать, уйти из республики, а люди останутся и не должны чувствовать дискомфорта", – пояснила Ирина Петровская, первый замминистра экономического развития республики.

Еще два крупных девелопера из Алтайского края активно возводят объекты в республике. При этом все стараются делать это близ Маймы, Горно-Алтайска и Манжерока, поскольку там есть дороги, электричество, вода.

Свободных участков с готовой инфраструктурой в республике не осталось. Самые привлекательные локации – берега рек – это неприкасаемые охранные зоны, они занимают четверть всей территории региона, две трети – земли лесного фонда. На них тоже строить нельзя. Все, кто когда-то это сделал, попытались попасть под земельную амнистию, объявленную правительством. Кто не успел – будет снесен. Списки обновляются каждый четверг, говорит Ирина Петровская.

"Не отвечая за результаты земельной амнистии, но поддерживая правомерность того, в каком статусе эти объекты находятся, если такое решение будет вынесено, естественно, они будут сноситься, какие бы они ни были", – сказала она.

Расчистка земли, говорят в правительстве, нужна, прежде всего, для ответственных инвесторов. Для работы с ними создана Корпорация развития Республики Алтай. Ее сотрудники помогают таким инвесторам подобрать подходящий участок, увидеть перспективы развития региона.

Уже известно, что самый загруженный участок Чуйского тракта до Манжерока будет расширен до четырех полос, будет построен обход Маймы, 3 млн рублей за три года направят на строительство и реконструкцию электросетей, даже задумались о возвращении авиасообщения с Кош-Агачем, поделился замминистра строительства Максим Гербет.

"Если мы сегодня уйдем от Горно-Алтайского, Майминского районов, Манжерока и развитие у нас пойдет за Чике-Таман, за Семинский перевал, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Кош-Агачский районы, тогда и потребность возникнет, потому что транспортная инфраструктура-то у нас развитая", – отметил он.

Сейчас Минтранс разрабатывает транспортную схему и формирует обоснование. Следующий шаг – сформировать пассажиропоток и завести авиаперевозчика. Эти перспективы откроются с запуском международного аэропорта. Тогда турпоток в Республику Алтай значительно увеличится. Уже сейчас он составляет около 3 млн человек в год.