В Алтайском крае могут появиться специальные зоны для выращивания семян

Поправки к закону "О семеноводстве" хотят рассмотреть на апрельской сессии АКЗС

21 апреля 2025, 07:14, ИА Амител

Зона для выращивания семян / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Семеноводческие зоны могут появиться в Алтайском крае. Поправки к региональному закону "О семеноводстве" планируют рассмотреть на апрельской сессии АКЗС. Как сообщает Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, об этом рассказал Сергей Серов, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Заксобрания.

"Закон сдан, речь идет об установлении специальных зон для производства семян сельскохозяйственных растений на землях, которые не разграничены, также в которых государственная и муниципальная собственность, земли физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Порядок будет прописан Министерством сельского хозяйства", – сказал он.

В настоящее время в крае нет выделенных территорий, где аграрии могли бы выращивать семена. На таких особых участках должны быть благоприятные фитосанитарные и технологические условия для производства семенного материала. Минсельхоз и будет определять, по каким критериям утверждать зону как пригодную для семеноводства.

Поправки к закону должны учесть и интересы правообладателей земли. Об этом депутаты будут говорить на грядущей сессии АКЗС. Поскольку дополнительных бюджетных затрат введение закона не потребует, его планируется принять сразу в двух чтениях.