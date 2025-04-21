В Алтайском крае могут появиться специальные зоны для выращивания семян
Поправки к закону "О семеноводстве" хотят рассмотреть на апрельской сессии АКЗС
21 апреля 2025, 07:14, ИА Амител
Семеноводческие зоны могут появиться в Алтайском крае. Поправки к региональному закону "О семеноводстве" планируют рассмотреть на апрельской сессии АКЗС. Как сообщает Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, об этом рассказал Сергей Серов, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Заксобрания.
"Закон сдан, речь идет об установлении специальных зон для производства семян сельскохозяйственных растений на землях, которые не разграничены, также в которых государственная и муниципальная собственность, земли физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Порядок будет прописан Министерством сельского хозяйства", – сказал он.
В настоящее время в крае нет выделенных территорий, где аграрии могли бы выращивать семена. На таких особых участках должны быть благоприятные фитосанитарные и технологические условия для производства семенного материала. Минсельхоз и будет определять, по каким критериям утверждать зону как пригодную для семеноводства.
Поправки к закону должны учесть и интересы правообладателей земли. Об этом депутаты будут говорить на грядущей сессии АКЗС. Поскольку дополнительных бюджетных затрат введение закона не потребует, его планируется принять сразу в двух чтениях.
09:00:55 21-04-2025
ага ...кой у кого под шумок земельку отожмут-настроят домиков и реализуют...самое маржинальное дело
10:12:41 21-04-2025
это ж сколько травы можно вырастить...
11:54:51 21-04-2025
А как же Западно-Сибирская опытная станция, а фирма"Семена Алтая", на каких условиях они семена выращивают без этого закона или действительно надо под шумок земли отжать.
17:53:51 21-04-2025
Под этот закон кто-то из народных избранников и их кормильцев хочет отжать бизнес на производстве семян под себя.