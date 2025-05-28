На Алтае сельчанка лишилась почти 40 тысяч рублей в надежде заработать на бирже

Полицейские возбудили уголовное дело

28 мая 2025, 12:15, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

Жительницу села Быстрый Исток Алтайского края обманули мошенники под предлогом "заработка на инвестициях", сообщили в МВД региона.

47-летней женщине позвонила незнакомка и предложила заработок на бирже. Сельчанка согласилась и внесла 1500 рублей в качестве первоначального взноса. Затем ей позвонил мужчина и убедил внести на счет 8 тысяч рублей.

Спустя время сельчанке на электронную почту пришло сообщение о том, что биржа заблокирована, и для разблокировки необходимо заплатить 30 тысяч рублей.

Женщина перевела эту сумму и только потом поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело. Личности злоумышленников устанавливают полицейские.

Ранее в Барнауле пенсионер "инвестировал" мошенникам 1,5 млн рублей.