На Алтае сельчанка лишилась почти 40 тысяч рублей в надежде заработать на бирже
Полицейские возбудили уголовное дело
28 мая 2025, 12:15, ИА Амител
Жительницу села Быстрый Исток Алтайского края обманули мошенники под предлогом "заработка на инвестициях", сообщили в МВД региона.
47-летней женщине позвонила незнакомка и предложила заработок на бирже. Сельчанка согласилась и внесла 1500 рублей в качестве первоначального взноса. Затем ей позвонил мужчина и убедил внести на счет 8 тысяч рублей.
Спустя время сельчанке на электронную почту пришло сообщение о том, что биржа заблокирована, и для разблокировки необходимо заплатить 30 тысяч рублей.
Женщина перевела эту сумму и только потом поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело. Личности злоумышленников устанавливают полицейские.
Ранее в Барнауле пенсионер "инвестировал" мошенникам 1,5 млн рублей.
12:41:16 28-05-2025
Не очень умные люди в погоне за излишним теряют необходимое., старо как мир.