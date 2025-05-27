В Санкт-Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 32 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

27 мая 2025, 16:42, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Мошенники похитили более 32 млн рублей у 77-летней пенсионерки из Санкт-Петербурга, пишет ТАСС со ссылкой на МВД по городу и Ленобласти.

С 16 по 23 мая женщине неоднократно звонили неизвестные и под предлогом "декларирования" денег убедили ее передать сбережения курьерам.

Общая сумма ущерба – 32 036 035 рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Злоумышленников разыскивают.

Ранее в Барнауле 13-летняя школьница перевела аферистам семейные сбережения в размере 792 тысяч рублей.