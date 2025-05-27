В Санкт-Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 32 млн рублей
Возбуждено уголовное дело
27 мая 2025, 16:42, ИА Амител
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Мошенники похитили более 32 млн рублей у 77-летней пенсионерки из Санкт-Петербурга, пишет ТАСС со ссылкой на МВД по городу и Ленобласти.
С 16 по 23 мая женщине неоднократно звонили неизвестные и под предлогом "декларирования" денег убедили ее передать сбережения курьерам.
Общая сумма ущерба – 32 036 035 рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Злоумышленников разыскивают.
Ранее в Барнауле 13-летняя школьница перевела аферистам семейные сбережения в размере 792 тысяч рублей.
16:56:52 27-05-2025
чтоб я так жил 32 ляма не хухры мухры )))
17:02:28 27-05-2025
все деньги в столицах
17:04:59 27-05-2025
Каждый день одно и тоже, пенсионеры отдают миллионы, тут же страна бедная.
08:33:14 28-05-2025
ВВП (17:04:59 27-05-2025) Каждый день одно и тоже, пенсионеры отдают миллионы, тут же ... Не знаю где они таких пенсионеров находят- скорее всего бывшая чиновница наворовавшая столько.
17:11:10 27-05-2025
Такое ощущение, что непосльно нажитое отмывают.
Ну что это за бабка то такая. 32 единицы настригла и потом отупела.
17:12:37 27-05-2025
Ну если передала курьером,значит наличкой было??
08:26:27 28-05-2025
Я (17:12:37 27-05-2025) Ну если передала курьером,значит наличкой было??... Всего-то 400.000 $.
17:40:43 27-05-2025
Столичные пенсионеры рулят, такими деньжишами обладают . А глубинка концы с концами свести не может. Так вам и надо не жалко. Мало отдала больше надо. И побольше таких бы !
18:08:30 27-05-2025
Надо было у бабки и квартиру отжать, раз мозгов к старости не осталось!
19:44:36 27-05-2025
Первым делом следует выяснить: каким "непосильным трудом" пенсионерке удалось скопить столь нехилую сумму в 32 ляма? Если внятного ответа не прозвучит, то, как сказано в Библии: 'даром получили - даром и отдавайте!'...
22:03:58 27-05-2025
Разжирели однако питерские пенсионеры
01:46:43 28-05-2025
Элементарно, владела квартирой в Питере, продала, имела деньги
10:39:07 28-05-2025
Гость (01:46:43 28-05-2025) Элементарно, владела квартирой в Питере, продала, имела ден... Квартиры там не намного дороже барнаульских
10:18:48 28-05-2025
Жадность фраера сгубила....
10:20:18 28-05-2025
Откуда деньги,Зин ..?