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В Санкт-Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 32 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

27 мая 2025, 16:42, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Мошенники похитили более 32 млн рублей у 77-летней пенсионерки из Санкт-Петербурга, пишет ТАСС со ссылкой на МВД по городу и Ленобласти.

С 16 по 23 мая женщине неоднократно звонили неизвестные и под предлогом "декларирования" денег убедили ее передать сбережения курьерам.

Общая сумма ущерба – 32 036 035 рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Злоумышленников разыскивают.

Ранее в Барнауле 13-летняя школьница перевела аферистам семейные сбережения в размере 792 тысяч рублей.

Мошенники Санкт-Петербург

Комментарии 15

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гость

16:56:52 27-05-2025

чтоб я так жил 32 ляма не хухры мухры )))

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Гость

17:02:28 27-05-2025

все деньги в столицах

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ВВП

17:04:59 27-05-2025

Каждый день одно и тоже, пенсионеры отдают миллионы, тут же страна бедная.

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Гость

08:33:14 28-05-2025

ВВП (17:04:59 27-05-2025) Каждый день одно и тоже, пенсионеры отдают миллионы, тут же ... Не знаю где они таких пенсионеров находят- скорее всего бывшая чиновница наворовавшая столько.

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Гость

17:11:10 27-05-2025

Такое ощущение, что непосльно нажитое отмывают.
Ну что это за бабка то такая. 32 единицы настригла и потом отупела.

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Я

17:12:37 27-05-2025

Ну если передала курьером,значит наличкой было??

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Гость

08:26:27 28-05-2025

Я (17:12:37 27-05-2025) Ну если передала курьером,значит наличкой было??... Всего-то 400.000 $.

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Гость

17:40:43 27-05-2025

Столичные пенсионеры рулят, такими деньжишами обладают . А глубинка концы с концами свести не может. Так вам и надо не жалко. Мало отдала больше надо. И побольше таких бы !

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Гость

18:08:30 27-05-2025

Надо было у бабки и квартиру отжать, раз мозгов к старости не осталось!

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Гость

19:44:36 27-05-2025

Первым делом следует выяснить: каким "непосильным трудом" пенсионерке удалось скопить столь нехилую сумму в 32 ляма? Если внятного ответа не прозвучит, то, как сказано в Библии: 'даром получили - даром и отдавайте!'...

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Гость

22:03:58 27-05-2025

Разжирели однако питерские пенсионеры

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Гость

01:46:43 28-05-2025

Элементарно, владела квартирой в Питере, продала, имела деньги

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Гость

10:39:07 28-05-2025

Гость (01:46:43 28-05-2025) Элементарно, владела квартирой в Питере, продала, имела ден... Квартиры там не намного дороже барнаульских

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гость

10:18:48 28-05-2025

Жадность фраера сгубила....

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знакомый

10:20:18 28-05-2025

Откуда деньги,Зин ..?

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