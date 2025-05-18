На Алтае семье погибшего бойца СВО вручили орден Мужества
Сергей Мумлев погиб 4 октября прошлого года, выполняя боевые задачи
18 мая 2025, 21:30, ИА Амител
В Алтайском крае в селе Косиха состоялась церемония вручения ордена Мужества родным Сергея Мумлева, погибшего в ходе спецоперации, сообщили в региональном Минсоцзащиты.
Бойцу посмертно вручили награду за проявленную отвагу и самоотверженность.
"Этот момент был наполнен глубокими эмоциями и уважением к его подвигу", – отметили в министерстве.
Представители местной администрации, военного комиссариата и общественности выразили слова поддержки и соболезнования семье героя.
Сергей Олегович Мумлев погиб 4 октября 2024 года, выполняя боевые задачи в ходе спецоперации. Его смелость и самоотверженность были отмечены указом президента.
Ранее в барнаульском лицее появился мурал в честь погибшего на СВО педагога.
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