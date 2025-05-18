На Алтае семье погибшего бойца СВО вручили орден Мужества

Сергей Мумлев погиб 4 октября прошлого года, выполняя боевые задачи

18 мая 2025, 21:30, ИА Амител

Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края

В Алтайском крае в селе Косиха состоялась церемония вручения ордена Мужества родным Сергея Мумлева, погибшего в ходе спецоперации, сообщили в региональном Минсоцзащиты.

Бойцу посмертно вручили награду за проявленную отвагу и самоотверженность.

"Этот момент был наполнен глубокими эмоциями и уважением к его подвигу", – отметили в министерстве.

Представители местной администрации, военного комиссариата и общественности выразили слова поддержки и соболезнования семье героя.

Сергей Олегович Мумлев погиб 4 октября 2024 года, выполняя боевые задачи в ходе спецоперации. Его смелость и самоотверженность были отмечены указом президента.

Ранее в барнаульском лицее появился мурал в честь погибшего на СВО педагога.