В барнаульском лицее появился мурал в честь погибшего на СВО педагога

Андрей Валиев учил своих воспитанников силе духа

14 мая 2025, 21:00, ИА Амител

Мурал в лицее № 52 / Фото: barnaul.org

В понедельник, 12 мая, в барнаульском лицее № 52 состоялось торжественное открытие мурала с портретом педагога Андрея Валиева, погибшем в ходе спецоперации. Об этом сообщили в мэрии.

"Когда началась специальная военная операция, педагог принял решение защищать свою Родину и до самого конца остался верен воинской присяге и Отечеству, защищая мир от нацизма, как его дед в годы Великой Отечественной войны. Год назад, 11 мая 2024 года, Андрей Шарипович погиб. И какой бы болью сейчас не разрывались сердца, они переполнены и чувством гордости. Мы будем им гордиться всегда", – сказала директор лицея Татьяна Пономарева.

Андрей Валиев пришел работать в лицей в 2003 году и сразу основал военно-патриотический клуб под названием "Воин". Своих воспитанников педагог учил силе духа – проводил постоянные тренировки, учил ребят побеждать и верить в себя. Каждый год его воспитанники участвовали в соревнованиях городского, краевого и всероссийского уровня.

В сентябре в Барнауле, на фасаде юридического корпуса Алтайского государственного университета, появился яркий мурал, посвященный легендарному оружейнику Михаилу Калашникову. Автором масштабной работы стал художник Николай Замятин.