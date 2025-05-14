На Алтае школьник "обезопасил" почти 200 тысяч рублей, принадлежавших его матери

Обман начался с предлога пройти медкомиссию для зачисления в девятый класс

14 мая 2025, 13:13, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Новоалтайске 14-летний подросток перевел мошенникам почти 200 тысяч рублей, которые принадлежали его матери, сообщили в МВД Алтайского края.

40-летней женщине пришло уведомление о зачислении зарплаты, но на балансе она увидела большую сумму, чем должно было быть, что ее смутило. Затем горожанка зашла в приложение банка и обнаружила, что на ее кредитке нет денег. В истории операций она увидела, что 230 тысяч рублей были переведены на дебетовую карту, а затем 170 тысяч – на карту ее сына.

Женщина связалась с ребенком, и тот сказал, что за деньги переживать не стоит, поскольку скоро их возвратят.

Оказалось, мальчику в мессенджере пришло сообщение с неизвестного номера, в котором говорилось о необходимости прохождения медкомиссии для перевода в девятый класс. Его попросили предоставить фото СНИЛС, паспорта или ИНН, на что подросток ответил фотографией паспорта.

"Позднее сыну поступил звонок от якобы оператора "Госуслуг". Звонивший пояснил, что на имя подростка оформлена заявка на получение займа, денежные средства могут попасть в руки мошенников. Далее в ходе разговора лица периодически представлялись сотрудниками различных служб, в том числе скидывали ему сканы своих удостоверений, и поэтому тот верил. Парня убедили в необходимости "обезопасить" денежные средства и грозились прийти к нему домой с обыском в случае невыполнения их требований", – рассказали в МВД.

Сын показал матери переписку, где почти беспрерывно общался с аферистом, который все время интересовался местом нахождения родственников и чем они заняты. Кроме того, злоумышленник требовал никому не рассказывать об этой беседе.

В итоге ребенок взял телефон матери, пока та спала, и перечислил деньги. Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности аферистов.

Ранее в Барнауле 19-летний студент отдал мошенникам 400 долларов и 290 евро.