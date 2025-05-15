Сотрудницам новоалтайского завода вернули почти 700 тысяч рублей долга по зарплате

Девушки пожаловались лидеру алтайских социалистов, что им несколько месяцев задерживают зарплату

15 мая 2025, 16:24, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев помог двум сотрудницам Белоярского мачтопропиточного завода Новоалтайска получить почти 700 тысяч долга по зарплате, сообщили в пресс-службе реготделения партии "Справедливая Россия – За правду".

Сотрудницы пришли на личный прием к Александру Терентьеву в декабре 2024 года. Они пожаловались на задержки зарплаты, которые продолжались с июля. Депутат направил запрос прокурору Алтайского края Антону Герману с просьбой провести проверку и защитить права девушек в суде.

Позже заявительницы рассказали, что работодатель исполнил состоявшиеся по иску прокуратуры судебные решения.

"Девушкам выплатили почти 700 тысяч рублей, то есть долг по зарплате и компенсации. Кроме того, погашена задолженность и перед другими работниками завода", – рассказали в партии.

Ранее рабочие Белоярского мачтопропиточного завода уже жаловались на задержку зарплат. По словам сотрудников, руководство не выплачивало деньги, ссылаясь на их отсутствие.