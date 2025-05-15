Сотрудницам новоалтайского завода вернули почти 700 тысяч рублей долга по зарплате
Девушки пожаловались лидеру алтайских социалистов, что им несколько месяцев задерживают зарплату
15 мая 2025, 16:24, ИА Амител
Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев помог двум сотрудницам Белоярского мачтопропиточного завода Новоалтайска получить почти 700 тысяч долга по зарплате, сообщили в пресс-службе реготделения партии "Справедливая Россия – За правду".
Сотрудницы пришли на личный прием к Александру Терентьеву в декабре 2024 года. Они пожаловались на задержки зарплаты, которые продолжались с июля. Депутат направил запрос прокурору Алтайского края Антону Герману с просьбой провести проверку и защитить права девушек в суде.
Позже заявительницы рассказали, что работодатель исполнил состоявшиеся по иску прокуратуры судебные решения.
"Девушкам выплатили почти 700 тысяч рублей, то есть долг по зарплате и компенсации. Кроме того, погашена задолженность и перед другими работниками завода", – рассказали в партии.
Ранее рабочие Белоярского мачтопропиточного завода уже жаловались на задержку зарплат. По словам сотрудников, руководство не выплачивало деньги, ссылаясь на их отсутствие.
16:59:12 15-05-2025
А обратиться сами в суд они не могли?
17:46:27 15-05-2025
Sic semper tyrannis (16:59:12 15-05-2025) А обратиться сами в суд они не могли? ... Не надо загружать народного депутата лишними хлопотами?
18:14:23 15-05-2025
Гость (17:46:27 15-05-2025) Не надо загружать народного депутата лишними хлопотами? ...
Просто непонятно, почему подобные вопросы решаются через депутатов, а не через надлежащие организации. То есть по сути у нас есть бесполезная прослойка людей, которая должна заставлять других людей делать свою работу.
20:10:35 15-05-2025
Sic semper tyrannis (18:14:23 15-05-2025) Просто непонятно, почему подобные вопросы решаются через... тем самым она не совсем бесполезна
13:04:44 18-05-2025
Sic semper tyrannis (16:59:12 15-05-2025) А обратиться сами в суд они не могли? ... А где взять деньги на судебные издержки? Если деньги не платили ?!
17:15:34 15-05-2025
Директор им свою месячную отдал?
06:59:51 16-05-2025
в другом посту про возврат долгов сотрудникам мачтопроприточного в Чесноковке
17:54:51 16-05-2025
19 лямов (06:59:51 16-05-2025) в другом посту про возврат долгов сотрудникам мачтопроприточ... Чесноковский мачтопропиточный завод - старейшее предприятие Алтайского края. Никаких задолженностей по зарплате и налогам! Прада и самого предприятия тоже нет.
09:58:41 16-05-2025
Как я понял, их налоговая пришибла. Ну и должники наверное есть за товар. Выручка у них около 120млн руб. была за 2023 год. А сейчас счета арестованы по налогам на 25млн. Это всё в открытом доступе. В 2024 году у них выручка уже всего 12млн. Т.е. сумма истребуемых налогов больше, чем выручка за последний год в 2 раза. Причём выручка, это не чистая прибыль. Виновата налоговая в том, что люди не могу з/п получить, а не организация. И не надо говорить, что они налоги неправильно платят. Есть рынок, он и определяет цены. Не знаю сколько таких предприятий по России, но в нашем регионе, наверное эксклюзив, и это ещё мало конкуренции.
Почему всё это пишу? Да потому что у меня примерно такая же ситуация, только не целый завод, а скажем так цех. Поэтому пока ещё держусь.
Заплатил в 2024г налогов за 1 только квартал больше, чем за 2022-2023г вместе взятые. Но налоговая сказала мало, с пенями и штрафами ещё в 2 раза больше сказали должен, поарестовала счета. Ну и смысл тогда было работать весь прошлый год? Говорят у вас выручка выросла, поэтому и налогов больше. Не выручка выросла, а инфляция выросла. А товарооборот всё тот же +/- 10%