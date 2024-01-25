СМИ: дело завели на проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда

Животное нашли мертвым спустя несколько дней поисков

25 января 2024, 08:45, ИА Амител

Кот Твикс / Фото: t.me/twix_poisk

Уголовное дело возбудили в отношении проводницы, которая выбросила кота Твикса из поезда в Кирове.

Как сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, дело на женщину завели 24 января. Другие подробности не приводятся.

Твикс пропал 11 января по пути из Екатеринбурга в Петербург. Животное в поезде вез родственник хозяина кота, но по пути питомец выбрался из специальной переноски и попался проводнице во время стоянки в Кирове.

Женщина пояснила, что не смогла найти хозяина гулявшего по вагону кота, а потому решила, что он случайно забрел во время стоянки, и выпустила его на улицу.

Спустя несколько дней поисков питомца нашли мертвым, а его владелец пообещал сделать все, чтобы виновные понесли наказание. Вскоре после этого стало известно, что сотрудницу временно отстранили от работы с пассажирами.