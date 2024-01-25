СМИ: дело завели на проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда
Животное нашли мертвым спустя несколько дней поисков
25 января 2024, 08:45, ИА Амител
Уголовное дело возбудили в отношении проводницы, которая выбросила кота Твикса из поезда в Кирове.
Как сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, дело на женщину завели 24 января. Другие подробности не приводятся.
Твикс пропал 11 января по пути из Екатеринбурга в Петербург. Животное в поезде вез родственник хозяина кота, но по пути питомец выбрался из специальной переноски и попался проводнице во время стоянки в Кирове.
Женщина пояснила, что не смогла найти хозяина гулявшего по вагону кота, а потому решила, что он случайно забрел во время стоянки, и выпустила его на улицу.
Спустя несколько дней поисков питомца нашли мертвым, а его владелец пообещал сделать все, чтобы виновные понесли наказание. Вскоре после этого стало известно, что сотрудницу временно отстранили от работы с пассажирами.
08:55:22 25-01-2024
Сказочная страна! Выполнила служебные инструкции- завели дело...
08:56:32 25-01-2024
Вам не кажется, что уже перебор пошел? Пускай хозяин в гражданском суде предъявляет РЖД иск за ненадлежащую перевозку своего животного (по сути имущества). И если докажет - пускай получает с перевозчика. Перевозчик в порядке регресса может предъявить своему сотруднику за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, если таковое сможет обосновать. Но уголовное дело???? Вы вообще в себе?
10:50:53 25-01-2024
Гость (08:56:32 25-01-2024) Вам не кажется, что уже перебор пошел? Пускай хозяин в гражд... Не, кажется, значит нашли состав преступления, ранее не возбуждали. Тот, кто перевозил, с моей точки зрения виновен, халатное отношение - уснул, показания свидетелей подтвердили. У проводницы возможно преднамеренное, она дала показания, что опросила пассажиров, прежде чем выбрасывать. Опубликовали видео, на котором видно, как кот идет по проходу, появляется проводница, берет кота и несет на выход, весь процесс занял 10 секунд. Вывод: возможно, дача ложных показаний, неисполнение должностных обязательств по поиску хозяина багажа. Хозяин несет ответственность за свое имущество, однако в случае обнаружения бесхозного имущества проводником, она обязана начать поиски владельца (в независимости оттого увенчаются успехом или нет), это входит в должностные обязательства проводников РЖД и регламентируется законом, возможно, она этого не сделала, что было выявлено входе предварительного расследования. Часто встречаю комментарии, что за случившееся несет ответственность хозяин. Мой ответ: согласно статье 158 У.К. Р.Ф., кража, в том числе хищение найденного или полученного от потерпевшего, наказывается штрафом, обязательными работами, исправительными работами или лишением свободы до пяти лет. Это закон и он не имеет сослагательное наклонение, его необходимо исполнять. Прецедент получен, необходимо предпринимать законные меры для разрешения ситуации, дабы избежать не правильную интерпретацию и порядок действий в подобных ситуациях со стороны работников разных сфер и служб в будущем.
11:01:33 25-01-2024
Гость (10:50:53 25-01-2024) Не, кажется, значит нашли состав преступления, ранее не возб... В соответствии со ст. 158 УК РФ под хищением понимается совершение с корыстной целью противоправного безвозмездного изъятия и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Где вы видите корыстную цель проводницы?
11:38:43 25-01-2024
Гость (11:01:33 25-01-2024) В соответствии со ст. 158 УК РФ под хищением понимается сове... Это установит следствие, еще раз, закон не имеет сослагательного наклонения.
11:20:17 25-01-2024
Гость (10:50:53 25-01-2024) Не, кажется, значит нашли состав преступления, ранее не возб... Закон - что дышло, как повернул, так и вышло. А еще есть бюрократизм, идиотизм и лицемерие.
19:18:26 25-01-2024
Гость (08:56:32 25-01-2024) Вам не кажется, что уже перебор пошел? Пускай хозяин в гражд... Наши силовые органы наведение порядка представляют себе только так и никак иначе.
08:57:55 25-01-2024
Кота выпустить на улицу-уголовное дело?!?Что за тупость?Хозяину неймётся...
10:13:51 25-01-2024
Гость (08:57:55 25-01-2024) Кота выпустить на улицу-уголовное дело?!?Что за тупость?Хозя... Хозяину пофиг. Это зоошизики никак не угамонятся
14:04:13 25-01-2024
Гость (08:57:55 25-01-2024) Кота выпустить на улицу-уголовное дело?!?Что за тупость?Хозя... Статья 245 УК РФ.
09:08:49 25-01-2024
держите нас в курсе сколько дадут
09:11:54 25-01-2024
Бастрыкин молчит? Или на контроль взял с ежедневными докладами?
09:15:35 25-01-2024
Не правильно задаются вопросы-для чего и кому это надо,вот что спрашивать надо
10:14:52 25-01-2024
Гость (09:15:35 25-01-2024) Не правильно задаются вопросы-для чего и кому это надо,вот ч... Да это специально сделано, чтоб от других проблем в стране отвлечь. Придурошных то пол страны.
11:02:54 25-01-2024
Гость (10:14:52 25-01-2024) Да это специально сделано, чтоб от других проблем в стране о... это не придурошных пол страны,это правильно преподнесенная информация с организованной на уровне пиар-акция
09:15:45 25-01-2024
за котом следить надо было ) а если хозяин крысу перевозил бы и она сбежала?
09:16:53 25-01-2024
А вот за нападение на блок-пост РФ , Вахи Хамбулатова и его друзей. Ни каких дел ни кто не возбуждал) Ну оно и ясно, то целый кот, а тут просто военного на посту избили
09:25:21 25-01-2024
Кругом наркоманы
09:25:40 25-01-2024
Чтобы не показывать реальную картину жизни в России муссируют постоянно голые вечеринки, котов и т.д., так как в медиа обсуждать более нечего. Достижений нуль, они только на бумаге, а писать про одного кота целыми днями прям инфоповод очередной. Оказался бы уличный кот и его оставили в поезде работник РЖД тоже оказался виноват. Вам не кажется, что сложившуюся ситуацию надо принять на данность, а хозяевам животных лучше следить за самими животными. Собачники гуляют по улице с огромными собаками без намордников, приговаривая, "идите спокойно, не укусит". А если укусит тогда что? Делаешь замечание, что собака без намордника, в твой адрес ещё нехорошие слова говорят.
09:26:02 25-01-2024
На лечение детей денег нет, по телевизору собирают. А тут на из-за кота вся страна на ушах стоит.
09:30:37 25-01-2024
Гость (09:26:02 25-01-2024) На лечение детей денег нет, по телевизору собирают. А тут на... А если не покупать 10 футболистов за 3 лярда можно уже всех детей вылечить.
12:06:30 25-01-2024
Гость (09:26:02 25-01-2024) На лечение детей денег нет, по телевизору собирают. А тут на... при чем тут эти два , не связанных с собой дела????? то , что больных детей свесили на население, это вопрос к руководству страны, а не к коту.
09:46:20 25-01-2024
А что говорит Милонов? Мизулина? Надо же запретить проводниц, мне кажется.
09:47:24 25-01-2024
РЖД (и авиафлоту впридачу)следует запретить перевозку животных в пассажирском вагоне и вся недолга! Владельцу кота надо вчинить ненадлежащее отношение к коту и закопать под кошачим памятником.
10:07:08 25-01-2024
Живодёр (09:47:24 25-01-2024) РЖД (и авиафлоту впридачу)следует запретить перевозку животн... Дураков надо в дурдоме содержать и лечить. Проблем меньше будет.
09:56:35 25-01-2024
Пускай хозяин в гражданском суде предъявляет РЖД иск за ненадлежащую перевозку своего животного--- чего?! Это РЖД хозяину должно иск влепить - ну не должны коты по вагонам ходить! В переносках они сидеть должны! Возишь котов своих из города в город, так и следи за ними сам уже.
10:01:01 25-01-2024
А где написано, что дело уголовное? Никого не оправдываю, но возможно это какое-то дело об Административном правонарушении, но написано специально так, что чтобы все побольше взбудоражить народ.
11:19:23 25-01-2024
Гость (10:01:01 25-01-2024) А где написано, что дело уголовное? Никого не оправдываю, но... Посмотрите, пожалуйста, первый абзац, статьи. Там сказано про уголовное.
10:02:38 25-01-2024
Собачники гуляют по улице с огромными собаками без намордников, приговаривая, "идите спокойно, не укусит--- собака должна быть на поводке. А вы - не в поезде с ними едете, где развернуться негде) ну отошла подальше и иди себе) или вы при виде неопрятного мужчины полицию сразу вызываете - а вдруг нападет?😀
10:06:10 25-01-2024
Создавайте петицию в защиту проводницы! Уже коты стали важнее людей, это сюр...
10:12:00 25-01-2024
Расскажите уже, что там за хозяин кота в поездах ездит? Чей родственник?
10:12:59 25-01-2024
Где подписать петицию в защиту проводницы?
10:13:55 25-01-2024
дело об Административном правонарушении, ----- кот, в нарушение всех правил, бегал по вагону. И ладно, что это был кот, а могла бегать и собака "редких пород" у такого то сопровождающего.
11:14:35 25-01-2024
Вот Иван Федорович Крузенштерн не стал бы котов выкидывать. Он, наверно, был хорошим человеком, раз в его честь пароход назвали.
11:29:03 25-01-2024
все правильно. такая в следующий раз ребенка выпустит, решив, что он бродяжка беспризорная.
11:50:12 25-01-2024
Элен без ребят (11:29:03 25-01-2024) все правильно. такая в следующий раз ребенка выпустит, решив... вы наверное вегетарианка?
11:58:19 25-01-2024
Нормально) проводницы и за вашими зверюшками, и за вашими детьми в поездах следить должны, пока вы спать изволите?!
12:52:04 25-01-2024
Вокруг кота мышиная возня.
13:06:52 25-01-2024
кто ездил в поезде...в вагон не возможно пройти без проверки проводником билетов на человека и животных, количества багажа , т.к. более нормы сдается а багаж.отделение и наличия справки от ветеринара. После отправления поезда проводник повторно проходит по вагону и переписывает всех пассажиров и их билеты отмечает в своих документах.. Так что проводник знал , что едут животные и не бесплатно и они являются имуществом пассажира. Она просто тупая и черствая...я считаю она не исполнила свои должностные обязанности, не беря во внимание отсутствие милосердия и моральных качеств данного проводника. При обнаружении чужого имущества, проводнику необходимо найти его владельца и доложить начальнику поезда, если хозяин не нашелся и сдать на ближайшей станции как забытые или утерянные вещи. Может начальник поезда адекватнее , своих подчиненных и принял бы правильное решение.Почему к не одушевленным вещам бережное отношение, а к одушевленным как к мусору. Даже мусор проводник не может выбросить на перон вокзала, а в только отведенные места. Во вторых видно, что кот не уличный тем более он белый и чистый. Найдя чужое имущество проводник должна по своим переписям установить, кто из пассажиров провозит животных и опросить их. В вагон не зайдешь без присмотра проводника, а кот видать на платформе специально ждал прихода поезда, чтобы проехать зайцем и опять вопрос к проводнику...почему не доглядела и кота постороннего пустила. Надо судится с РЖД по факту утраты имущества и причинения морального вреда. А полиция прикрывает РЖД в лице проводника. памятник нужен, как жертве отсутствия милосердия работников РЖД, только благодаря его смерти РЖД изменила свои тупые правила и должностные инструкции,как будто они перевозят уголь, а не людей с животными, которые являются их имуществом...деньгип взяли за перевозки , а имущество выкинули из вагона
13:30:14 25-01-2024
елена (13:06:52 25-01-2024) кто ездил в поезде...в вагон не возможно пройти без проверки... Вам пора выпить таблетки...
15:29:02 25-01-2024
елена (13:06:52 25-01-2024) кто ездил в поезде...в вагон не возможно пройти без проверки... чем меньше осознанности тем длинней тексты. Так устроена жизнь, если не веришь, то жизнь продемонстрирует.
14:24:41 25-01-2024
Гость (11:01:33 25-01-2024) В соответствии со ст. 158 УК РФ под хищением понимается сове... А почему Вы решили что ст. 158 УК РФ? Почитайте лучше статью 245 УК РФ Жестокое обращение с животными. "Жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье и т. д. "
15:14:46 25-01-2024
Совесть (14:24:41 25-01-2024) А почему Вы решили что ст. 158 УК РФ? Почитайте лучше статью... то есть-выпустить животное на улицу(в привычную среду обитание)это стало называться "жестокое обращение с животным",так давайте всех приц переловим и посадим в клетки если на то пошло,они же в жестоких условиях живут,исходя из ваших заключений(а там ниже в новостях,росс гвардеец косулю тоже отпустил,давай и против него статью возбудим,он же тоже жестоко поступил)
16:00:24 25-01-2024
гость (15:14:46 25-01-2024) то есть-выпустить животное на улицу(в привычную среду обитан... Животное было домашним. Привычная среда обитания на него был ДОМ. Действия проводницы повлекли за собой боль, страдания и смерть домашнего питомца. Соответственно наказание для неё должно быть в соответствии с действующим законодательством. P. S. Видимо у Вас никогда не было любимого домашнего питомца. Впрочем... при таком отношении уже и не будет.
14:58:05 25-01-2024
Надо судится с РЖД по факту утраты имущества-------- это т.н. имущество) не должно бродить по вагону, оно должно сидеть там, куда его посадили хозяева и где имеется билет на него. Пропади это имущество вместе с переноской, другой бы был разговор.
15:02:24 25-01-2024
На загнивающем западе для смелых и активных граждан безопаснее всего сражаться против глобального потепления, а у нас - против проводницы.
15:42:38 25-01-2024
гость (15:14:46 25-01-2024) то есть-выпустить животное на улицу(в привычную среду обитан... Животное было домашним, его привычная среда обитания была ДОМ. А действия проводницы повлекли за собой боль, страдания и смерть домашнего питомца. И наказание должно быть в соответствии с действующим законодательством. P. S. Видимо у Вас никогда не было любимых домашних питомцев. Впрочем... с таким отношением уже и не будет.
16:42:28 25-01-2024
Гость (15:42:38 25-01-2024) Животное было домашним, его привычная среда обитания была ДО... ау,вы когда что то утверждаете,ознакомьтесь со всей информацией,а не с удобной для вас,хозяин,сам заявил,коту 4-5 лет и взяли его из приюта,а в приют явно попал с улицы,где ну не как явно не являлся домашним котом и следовательно был знаком с жизнью на воле,так ваше утверждение,что дом был привычной средой обитания-ошибочно(это выглядит примерно как заключенным в исправительных учреждениях ,вы начнете доказывать что это их привычная среда обитания и это их дом)