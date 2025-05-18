В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 32 пожара

Лишь семь возгораний потушили в жилом секторе

18 мая 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

За сутки 17 мая в Алтайском крае произошло 32 пожара, семь из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили пять пожаров. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Так, один из пожаров вспыхнул на частном подворье в райцентре Тюменцево. Когда пожарные прибыли, надворные постройки горели открытым огнем, соседние строения были под угрозой.

На месте работали четыре спасателя, задействовано две автоцистерны. В результате пожара на площади 60 "квадратов" повреждены крыша, стены и потолочные перекрытия надворных построек.

"Предварительная причина происшествия – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи", – рассказали в ведомстве.

Ранее мужчина серьезно пострадал во время пожара в селе Васильчуки Ключевского района.