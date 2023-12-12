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На Алтае спасли восемь молодых крякв, оставшихся зимовать в садоводстве

С наступившими морозами водоем стал стремительно покрываться льдом

12 декабря 2023, 14:29, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В Алтайском крае спасли и передали ветеринарам восемь молодых крякв, которые остались зимовать на пруду в садоводстве, сообщает Минприроды региона на своей странице во "ВКонтакте".

Спасательная операция прошла в садоводстве "Связист" Первомайского района.

"С наступившими морозами водоем стал стремительно покрываться льдом и птицы неминуемо погибли бы", – пояснили в ведомстве.

Замерзающих уток поймали и передали в ветеринарную клинику "Добрый доктор".

"После необходимой реабилитации птицы смогут вернуться в природную среду", – отметили в Минприроды.

Ранее в барнаульском парке "Лесная сказка" поселились два спасенных в Алтайском крае фламинго.

Алтайский край Хорошие новости

Комментарии 5

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Гость

14:30:56 12-12-2023

молодцы

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Гость

14:40:57 12-12-2023

кстати, как там рыбки в изумрудном? поди уже замерзли

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Гость

15:38:53 12-12-2023

как они на счет яиц?

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Гость

16:16:36 12-12-2023

Период яйцекладки у диких уток начинается в весенний период. Обычно особи женского пола откладывают яйца с апреля по май. За один день самочки несут одно яйцо. После того как их станет 9-13 штучек, дикая утка заканчивает нестись и начинает насиживать и ждать, пока вылупятся утята.

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Гость

09:07:42 13-12-2023

Лучше б шлагбаум незаконный снесли в этом "связисте".

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