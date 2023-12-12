На Алтае спасли восемь молодых крякв, оставшихся зимовать в садоводстве

С наступившими морозами водоем стал стремительно покрываться льдом

12 декабря 2023, 14:29, ИА Амител

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В Алтайском крае спасли и передали ветеринарам восемь молодых крякв, которые остались зимовать на пруду в садоводстве, сообщает Минприроды региона на своей странице во "ВКонтакте".

Спасательная операция прошла в садоводстве "Связист" Первомайского района.

"С наступившими морозами водоем стал стремительно покрываться льдом и птицы неминуемо погибли бы", – пояснили в ведомстве.

Замерзающих уток поймали и передали в ветеринарную клинику "Добрый доктор".

"После необходимой реабилитации птицы смогут вернуться в природную среду", – отметили в Минприроды.

Ранее в барнаульском парке "Лесная сказка" поселились два спасенных в Алтайском крае фламинго.