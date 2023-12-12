На Алтае спасли восемь молодых крякв, оставшихся зимовать в садоводстве
С наступившими морозами водоем стал стремительно покрываться льдом
12 декабря 2023, 14:29, ИА Амител
В Алтайском крае спасли и передали ветеринарам восемь молодых крякв, которые остались зимовать на пруду в садоводстве, сообщает Минприроды региона на своей странице во "ВКонтакте".
Спасательная операция прошла в садоводстве "Связист" Первомайского района.
"С наступившими морозами водоем стал стремительно покрываться льдом и птицы неминуемо погибли бы", – пояснили в ведомстве.
Замерзающих уток поймали и передали в ветеринарную клинику "Добрый доктор".
"После необходимой реабилитации птицы смогут вернуться в природную среду", – отметили в Минприроды.
Ранее в барнаульском парке "Лесная сказка" поселились два спасенных в Алтайском крае фламинго.
14:30:56 12-12-2023
молодцы
14:40:57 12-12-2023
кстати, как там рыбки в изумрудном? поди уже замерзли
15:38:53 12-12-2023
как они на счет яиц?
16:16:36 12-12-2023
Период яйцекладки у диких уток начинается в весенний период. Обычно особи женского пола откладывают яйца с апреля по май. За один день самочки несут одно яйцо. После того как их станет 9-13 штучек, дикая утка заканчивает нестись и начинает насиживать и ждать, пока вылупятся утята.
09:07:42 13-12-2023
Лучше б шлагбаум незаконный снесли в этом "связисте".