На Алтае студент лишился 140 тысяч рублей в надежде помочь "возлюбленной" по переписке
Девушка утверждала, что у нее проблемы с сердцем
24 января 2025, 12:15, ИА Амител
Студент из Алтайского края за знакомство в социальной сети перевел мошеннице более 140 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.
Парень познакомился по интернету с девушкой по имени Соня. Во время общения она втерлась в доверие и рассказала, что у нее больное сердце и ей очень нужны деньги. Молодой человек решил помочь и стал пополнять ее карту.
"В результате он перевел более 140 тысяч рублей. Деньги девушка, конечно же, обещала вернуть, но когда пришло время их возвращать, она просто перестала отвечать", – рассказали в ведомстве.
Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Ранее жительница Барнаула перевела 15 тысяч рублей "жениху" из Турции за посылку с подарками.
12:29:19 24-01-2025
это кем нужно быть, чтобы знакомиться и левому человеку деньги перевести.
три с половой, ну чтоб совсем на человека была похожа - пятак за час.
за 140 тысяч с тобой бы три месяца жили, причем со всеми допами.
12:50:27 24-01-2025
а откуда у студента 140 тыс?
16:14:15 24-01-2025
Недавно подобную историю в аниме видела, и думала, что такой сюжет может быть только в аниме, фильме и т.д. Потому что ну нельзя ж быть таким наивным и глупеньким. А оно вон как. И в ведутся.