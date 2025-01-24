На Алтае студент лишился 140 тысяч рублей в надежде помочь "возлюбленной" по переписке

Девушка утверждала, что у нее проблемы с сердцем

24 января 2025, 12:15, ИА Амител

Телефон в руках / Фото: unsplash.com / Marjan Grabowski

Студент из Алтайского края за знакомство в социальной сети перевел мошеннице более 140 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.

Парень познакомился по интернету с девушкой по имени Соня. Во время общения она втерлась в доверие и рассказала, что у нее больное сердце и ей очень нужны деньги. Молодой человек решил помочь и стал пополнять ее карту.

"В результате он перевел более 140 тысяч рублей. Деньги девушка, конечно же, обещала вернуть, но когда пришло время их возвращать, она просто перестала отвечать", – рассказали в ведомстве.

Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Барнаула перевела 15 тысяч рублей "жениху" из Турции за посылку с подарками.