НОВОСТИПроисшествия

На Алтае студент лишился 140 тысяч рублей в надежде помочь "возлюбленной" по переписке

Девушка утверждала, что у нее проблемы с сердцем

24 января 2025, 12:15, ИА Амител

Телефон в руках / Фото: unsplash.com / Marjan Grabowski
Телефон в руках / Фото: unsplash.com / Marjan Grabowski

Студент из Алтайского края за знакомство в социальной сети перевел мошеннице более 140 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.

Парень познакомился по интернету с девушкой по имени Соня. Во время общения она втерлась в доверие и рассказала, что у нее больное сердце и ей очень нужны деньги. Молодой человек решил помочь и стал пополнять ее карту.

"В результате он перевел более 140 тысяч рублей. Деньги девушка, конечно же, обещала вернуть, но когда пришло время их возвращать, она просто перестала отвечать", – рассказали в ведомстве.

Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Барнаула перевела 15 тысяч рублей "жениху" из Турции за посылку с подарками. 

Происшествия Мошенники

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

12:29:19 24-01-2025

это кем нужно быть, чтобы знакомиться и левому человеку деньги перевести.
три с половой, ну чтоб совсем на человека была похожа - пятак за час.
за 140 тысяч с тобой бы три месяца жили, причем со всеми допами.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:50:27 24-01-2025

а откуда у студента 140 тыс?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:15 24-01-2025

Недавно подобную историю в аниме видела, и думала, что такой сюжет может быть только в аниме, фильме и т.д. Потому что ну нельзя ж быть таким наивным и глупеньким. А оно вон как. И в ведутся.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров