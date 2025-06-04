На Алтае суд вынес приговор банде из 15 браконьеров, убивших семь косуль

Злоумышленники получили условные сроки

04 июня 2025, 14:25, ИА Амител

Фото: Arnaud Mariat / unsplash.com

В Алтайском крае суд вынес приговор 15 браконьерам из Благовещенского района, которые по предварительному сговору незаконно убили семь сибирских косуль, сообщили в региональном управлении Следкома.

По данным следствия и суда, злоумышленники совершили преступление в ноябре-декабре 2023 года на территории охотничьих угодий в Благовещенском районе. Имея разрешения на добычу двух особей, после отстрела разрешенного количества они не оформили документы и продолжили незаконную охоту.

"По их замыслу, в случае обнаружения третьими лицами преступных действий с целью конспирации они собирались оформить ранее полученные разрешения надлежащим образом и предъявить", – рассказали в ведомстве.

Впоследствии злоумышленники в полном объеме возместили причиненный ущерб краевому Минприроды. Суд же признал их виновными и, в зависимости от роли и количества совершенных эпизодов, дал каждому от полутора до двух лет условно и лишил права заниматься спортивной и любительской охотой на те же сроки.

Ранее в Петропавловском районе Алтайского края полицейские задержали браконьера, который застрелил двух косуль. Ущерб от его действий оценили в 80 тысяч рублей. В отношении мужчины также возбудили уголовное дело.