На Алтае суд вынес приговор банде из 15 браконьеров, убивших семь косуль
Злоумышленники получили условные сроки
04 июня 2025, 14:25, ИА Амител
В Алтайском крае суд вынес приговор 15 браконьерам из Благовещенского района, которые по предварительному сговору незаконно убили семь сибирских косуль, сообщили в региональном управлении Следкома.
По данным следствия и суда, злоумышленники совершили преступление в ноябре-декабре 2023 года на территории охотничьих угодий в Благовещенском районе. Имея разрешения на добычу двух особей, после отстрела разрешенного количества они не оформили документы и продолжили незаконную охоту.
"По их замыслу, в случае обнаружения третьими лицами преступных действий с целью конспирации они собирались оформить ранее полученные разрешения надлежащим образом и предъявить", – рассказали в ведомстве.
Впоследствии злоумышленники в полном объеме возместили причиненный ущерб краевому Минприроды. Суд же признал их виновными и, в зависимости от роли и количества совершенных эпизодов, дал каждому от полутора до двух лет условно и лишил права заниматься спортивной и любительской охотой на те же сроки.
Ранее в Петропавловском районе Алтайского края полицейские задержали браконьера, который застрелил двух косуль. Ущерб от его действий оценили в 80 тысяч рублей. В отношении мужчины также возбудили уголовное дело.
14:30:28 04-06-2025
нежненько
14:35:24 04-06-2025
Оружие конфисковали или оставили чтобы и дальше браконьерничали?
15:00:19 04-06-2025
Оружие там 2 года никто хранить не будет по закону год, дальше утилизируют, могут продать вроде
16:41:19 04-06-2025
фу, противно даже представить - есть мясо ДИКОГО зверя. там каких только паразитов нет, фууу
17:49:25 04-06-2025
А судьи кто .из их компашки?,
18:03:05 04-06-2025
Маловато будет.
21:35:15 04-06-2025
Гость (18:03:05 04-06-2025) Маловато будет.... Судя по минусам к вашему комменты - зоофилы против.
12:25:51 05-06-2025
Жизнь косули стоит 40 тр? А как считали сметку? 40 тысяч государство тратит на воспроизведение и содержание каждой косули?