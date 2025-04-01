На Алтае три школы заставили усерднее заниматься "Основами безопасности и защиты Родины"

Теперь кабинеты оснащены респираторами, приборами радиационной и химической разведки, медицинским и другим оборудованием

01 апреля 2025, 14:16, ИА Амител

Манекен на уроке / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае в трех школах, расположенных в Калманском районе, появилась необходимая учебно-материальная база для изучения предмета "Основы безопасности и защиты Родины", сообщает региональная ФССП.

Районный прокурор в ходе проверки установил, что в образовательных учреждениях нет базы для обучения школьников начальным знаниям в области обороны и военной службы. Надзорный орган обратился в суд.

"В ходе проверки исполнения решения суда судебные приставы установили, что имевшиеся нарушения устранены. В настоящее время школьные кабинеты оснащены респираторами, приборами радиационной и химической разведки, медицинским и санитарно-хозяйственным имуществом", – рассказали в ведомстве.

На данный момент школьники изучают "Основы безопасности и защиты Родины" на обновленном учебном оборудовании.

Напомним, новый предмет "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) заменил уже ставшие привычными уроки ОБЖ ("Основы безопасности жизнедеятельности").