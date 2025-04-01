На Алтае три школы заставили усерднее заниматься "Основами безопасности и защиты Родины"
Теперь кабинеты оснащены респираторами, приборами радиационной и химической разведки, медицинским и другим оборудованием
01 апреля 2025, 14:16, ИА Амител
В Алтайском крае в трех школах, расположенных в Калманском районе, появилась необходимая учебно-материальная база для изучения предмета "Основы безопасности и защиты Родины", сообщает региональная ФССП.
Районный прокурор в ходе проверки установил, что в образовательных учреждениях нет базы для обучения школьников начальным знаниям в области обороны и военной службы. Надзорный орган обратился в суд.
"В ходе проверки исполнения решения суда судебные приставы установили, что имевшиеся нарушения устранены. В настоящее время школьные кабинеты оснащены респираторами, приборами радиационной и химической разведки, медицинским и санитарно-хозяйственным имуществом", – рассказали в ведомстве.
На данный момент школьники изучают "Основы безопасности и защиты Родины" на обновленном учебном оборудовании.
Напомним, новый предмет "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) заменил уже ставшие привычными уроки ОБЖ ("Основы безопасности жизнедеятельности").
14:19:59 01-04-2025
Хотелось бы узнать, а эти школы полностью укомплектованы микроскопами, компьютерами, хим. реактивами и прочими совершенно ненужными школьникам вещами?
18:18:19 01-04-2025
Гость (14:19:59 01-04-2025) Хотелось бы узнать, а эти школы полностью укомплектованы мик... Микроскопом Родину не защитить
16:23:46 01-04-2025
ФССП, надо еще кабинеты для Семьеведения оборудовать! Опять выпускники БГПК чудят??? Замечательного отделения Правоведения, где оценки просто так ставят?
18:07:07 01-04-2025
Гость (16:23:46 01-04-2025) ФССП, надо еще кабинеты для Семьеведения оборудовать! Опять ...
Не просто так! За Джек Дэниелс и колу для руководителя!