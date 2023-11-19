На Алтае у главы района штормовой ветер унес туалет

А на домах нескольких местных жителей сорвало крыши

19 ноября 2023, 13:20, ИА Амител

В Залесовском районе штормовой ветер также нанес ущерб местным жителям и инфраструктуре, сообщает глава администрации Александр Пластеев на своей странице во "ВКонтакте".

Пластеев указал, что сегодня из-за ураганного ветра произошло очень много порывов на линиях электропередачи: электрики работают на всей территории округа.

"У меня у самого и туалет опрокинуло, и теплицу унесло к соседям. Посрывало несколько крыш с домов жителей Залесово, есть порывы на линиях электропередачи практически в каждом населенном пункте", – рассказал глава района.

Ранее сообщили, что энергетики восстанавливают электроснабжение в районах Алтайского края.