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На Алтае у главы района штормовой ветер унес туалет

А на домах нескольких местных жителей сорвало крыши

19 ноября 2023, 13:20, ИА Амител

В Залесовском районе штормовой ветер также нанес ущерб местным жителям и инфраструктуре, сообщает глава администрации Александр Пластеев на своей странице во "ВКонтакте".

Пластеев указал, что сегодня из-за ураганного ветра произошло очень много порывов на линиях электропередачи: электрики работают на всей территории округа.

"У меня у самого и туалет опрокинуло, и теплицу унесло к соседям. Посрывало несколько крыш с домов жителей Залесово, есть порывы на линиях электропередачи практически в каждом населенном пункте", – рассказал глава района.

Ранее сообщили, что энергетики восстанавливают электроснабжение в районах Алтайского края.

Алтайский край Погода Происшествия
Читайте также в сюжете: Ураган на Алтае 19 ноября 2023 года

Комментарии 5

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Вася

14:09:14 19-11-2023

Плохо будет без туалета

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Гость

15:22:53 19-11-2023

Вася (14:09:14 19-11-2023) Плохо будет без туалета... ничего, главная часть туалета - яма, на месте

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Гость

14:52:36 19-11-2023

памперсы в помощь

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место

14:54:10 19-11-2023

туалет и лучше кайфа нет, чем новый туалет летает ураганом, отражая гавнецом в ответ.

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Гость

14:56:12 19-11-2023

а глава района и зимой в скворечник ходит гадить??

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