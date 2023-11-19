На Алтае у главы района штормовой ветер унес туалет
А на домах нескольких местных жителей сорвало крыши
19 ноября 2023, 13:20, ИА Амител
В Залесовском районе штормовой ветер также нанес ущерб местным жителям и инфраструктуре, сообщает глава администрации Александр Пластеев на своей странице во "ВКонтакте".
Пластеев указал, что сегодня из-за ураганного ветра произошло очень много порывов на линиях электропередачи: электрики работают на всей территории округа.
"У меня у самого и туалет опрокинуло, и теплицу унесло к соседям. Посрывало несколько крыш с домов жителей Залесово, есть порывы на линиях электропередачи практически в каждом населенном пункте", – рассказал глава района.
Ранее сообщили, что энергетики восстанавливают электроснабжение в районах Алтайского края.
Читайте также в сюжете: Ураган на Алтае 19 ноября 2023 года
14:09:14 19-11-2023
Плохо будет без туалета
15:22:53 19-11-2023
Вася (14:09:14 19-11-2023) Плохо будет без туалета... ничего, главная часть туалета - яма, на месте
14:52:36 19-11-2023
памперсы в помощь
14:54:10 19-11-2023
туалет и лучше кайфа нет, чем новый туалет летает ураганом, отражая гавнецом в ответ.
14:56:12 19-11-2023
а глава района и зимой в скворечник ходит гадить??