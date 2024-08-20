На Алтае у непонятливого жителя села Тугозвоново конфисковали старенькую "Волгу"
Мужчина уже имел судимость за езду в состоянии опьянения, однако не понял, что не нужно вновь садиться пьяным за руль
20 августа 2024, 10:28, ИА Амител
В Алтайском крае 60-летнего водителя осудили за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает региональная прокуратура.
"Перемещался на автомобиле ГАЗ-31029 по улицам села Тугозвоново Шипуновского района, подвергая опасности участников дорожного движения. Его противоправные действия пресечены правоохранителями", - рассказали в ведомстве.
Мужчина уже имел судимость за езду в состоянии опьянения. Поэтому суд назначил ему наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, а также конфисковал автомобиль в доход государства.
"Проверив доводы стороны защиты о несогласии с приговором и назначении осужденному более мягкого наказания, апелляционная инстанция оставила их без удовлетворения, а приговор без изменения", - добавили в прокуратуре.
Ранее алтайские приставы рассказали, сколько машин конфисковали у любителей ездить пьяными.
11:27:13 20-08-2024
у непонятливого жителя села Тугозвоново --- тугопонятливый из Тугозвоного
11:32:54 20-08-2024
В Тугозвоново лютое дорожное движение на местном хайвэе.
11:52:13 20-08-2024
Тугозвоново же
12:02:01 20-08-2024
Раньше в Тугозвоново, жили раскольники, которые до мая 1746 г. большей частью подвергли себя сожжению. Как назовешь корабль, так и будет плыть.
15:58:41 20-08-2024
когда на Патриках будут ламборгини конфисковывать?
19:07:42 20-08-2024
Чего ж теперь чинуши алтайские будут с этой "Волгой" делать? Неужто сами кататься будут?