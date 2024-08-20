На Алтае у непонятливого жителя села Тугозвоново конфисковали старенькую "Волгу"

Мужчина уже имел судимость за езду в состоянии опьянения, однако не понял, что не нужно вновь садиться пьяным за руль

20 августа 2024, 10:28, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 60-летнего водителя осудили за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает региональная прокуратура.

"Перемещался на автомобиле ГАЗ-31029 по улицам села Тугозвоново Шипуновского района, подвергая опасности участников дорожного движения. Его противоправные действия пресечены правоохранителями", - рассказали в ведомстве.

Мужчина уже имел судимость за езду в состоянии опьянения. Поэтому суд назначил ему наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

"Проверив доводы стороны защиты о несогласии с приговором и назначении осужденному более мягкого наказания, апелляционная инстанция оставила их без удовлетворения, а приговор без изменения", - добавили в прокуратуре.

Ранее алтайские приставы рассказали, сколько машин конфисковали у любителей ездить пьяными.