На Алтае любитель пьяной езды пополнил бюджет России своим японским внедорожником
Также ему назначили наказание в виде обязательных работ
30 ноября 2023, 16:43, ИА Амител
Cуд / Фото: amic.ru
В Алтайском крае у 37-летнего мужчины судебные приставы изъяли автомобиль в доход государства, сообщает региональная ФССП.
Мужчина, которого ранее уже ловили в состоянии алкогольного опьянения за рулем, вновь решил покататься на машине пьяным. Его остановили сотрудники ГИБДД.
"Суд признал мужчину виновным, назначил наказание в виде обязательных работ. Также постановил конфисковать автомобиль: принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства", – рассказали в ведомстве.
Судебные приставы исполнили решение суда, изъяв Nissan X-Trail 2010 года в доход государства.
19:59:06 30-11-2023
Проучительно.
08:57:03 01-12-2023
Второй раз попался ,надо не только машину отобрать а и срок припаять.Годочков эдак на пять.Чтоб лучше бюджет пополнялся и дорога была более безопасна от таких идиотов.