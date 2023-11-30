На Алтае любитель пьяной езды пополнил бюджет России своим японским внедорожником

Также ему назначили наказание в виде обязательных работ

30 ноября 2023, 16:43, ИА Амител

Cуд / Фото: amic.ru

В Алтайском крае у 37-летнего мужчины судебные приставы изъяли автомобиль в доход государства, сообщает региональная ФССП.

Мужчина, которого ранее уже ловили в состоянии алкогольного опьянения за рулем, вновь решил покататься на машине пьяным. Его остановили сотрудники ГИБДД.

"Суд признал мужчину виновным, назначил наказание в виде обязательных работ. Также постановил конфисковать автомобиль: принудительно безвозмездно изъять и обратить в собственность государства", – рассказали в ведомстве.

Судебные приставы исполнили решение суда, изъяв Nissan X-Trail 2010 года в доход государства.