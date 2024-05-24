Алтайские приставы рассказали, сколько машин конфисковали у любителей ездить пьяными

Последний случай конфискации машины в пользу государства произошел в Рубцовске

24 мая 2024, 10:40, ИА Амител

Автомобиль / Фото: wirestock / Freepik

Всего за четыре месяца 2024 года в Алтайском крае за повторное управление в нетрезвом виде в пользу государства конфисковано 11 автомобилей, сообщили в региональной ФССП.

Последний случай произошел в Рубцовске. 54-летний владелец автомобиля LADA Vesta сел за руль в состоянии опьянения, будучи лишенным водительских прав.

"Мужчина дважды управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. В рамках рейдовых мероприятий был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые и установили, что нарушитель управляет транспортом без прав в состоянии опьянения", – рассказали в ведомстве.

Судебные приставы изъяли в доход государства автомобиль LADA Vesta, который суд посчитал орудием преступления.

Ранее сообщалось, что более 500 любителей пьяной езды в Алтайском крае в 2023 году лишились автомобилей по решению судов.