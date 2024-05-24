Алтайские приставы рассказали, сколько машин конфисковали у любителей ездить пьяными
Последний случай конфискации машины в пользу государства произошел в Рубцовске
24 мая 2024, 10:40, ИА Амител
Всего за четыре месяца 2024 года в Алтайском крае за повторное управление в нетрезвом виде в пользу государства конфисковано 11 автомобилей, сообщили в региональной ФССП.
Последний случай произошел в Рубцовске. 54-летний владелец автомобиля LADA Vesta сел за руль в состоянии опьянения, будучи лишенным водительских прав.
"Мужчина дважды управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. В рамках рейдовых мероприятий был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые и установили, что нарушитель управляет транспортом без прав в состоянии опьянения", – рассказали в ведомстве.
Судебные приставы изъяли в доход государства автомобиль LADA Vesta, который суд посчитал орудием преступления.
Ранее сообщалось, что более 500 любителей пьяной езды в Алтайском крае в 2023 году лишились автомобилей по решению судов.
10:54:26 24-05-2024
А вот если бы у этих алкашей изымали транспортное средство БЕЗВОЗВРАТНО, тогда вот второй раз он ы уже не попался за рулем, ибо неначем было бы совершать ПРЕСТУПЛЕНИ.
Никогда не понимал, чего не хватает, выпил - сиди сбоку. Нафига за руль лезть! Может во мне и немецкий менталитет играет, но ниразу не садился за руль пьяным, и не сяду. Принципы и здравый ум.
11:18:15 24-05-2024
За ствол левый сразу срок дают, а за руль бухим нет норм наказания. Хотя опасность людям намного больше чем от ствола. Нужна конфискация авто сразу! Если бы не церемнились с алкашами, забирали авто сразу у них, то всем нормальным людям было бы лучше!
15:33:15 24-05-2024
Гость (11:18:15 24-05-2024) За ствол левый сразу срок дают, а за руль бухим нет норм нак... Алкаши и любители пьяной езды минусуют?
12:06:30 24-05-2024
Благо, что сейчас есть куда сбывать конфискат.
14:41:12 24-05-2024
надо все конфискованные машины отправлять на СВО в наши сибирские подразделения. Там они нужнее
14:55:36 24-05-2024
Гость (14:41:12 24-05-2024) надо все конфискованные машины отправлять на СВО в наши сиби... Гость, твои пожелания повредят тебе твою судьбу. Задумайся - почему.
16:59:15 24-05-2024
Гость (14:55:36 24-05-2024) Гость, твои пожелания повредят тебе твою судьбу. Задумайся -... А если по-русски?