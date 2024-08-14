На Алтае упрямой женщине придется и большой штраф оплатить, и 100 часов отработать

Жительницу наказали за управление автомобилем без прав, но она отказалась исполнять решение суда

14 августа 2024, 09:27, ИА Амител

Женщина в автомобиле / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае нарушительнице ПДД придется выплатить назначенный штраф и приступить к обязательным работам, назначенным ранее судом, сообщает региональная ФССП.

44-летнюю женщину, лишенную права управления транспортным средством, привлекли к административной ответственности за управление автомобилем.

"Суд назначил ей наказание в виде 100 часов обязательных работ. Женщину предупредили об ответственности за не отбывание наказания, но она к отработке так и не преступила", - рассказали в службе судебных приставов.

За уклонение от исполнения наказания суд назначил нарушительнице штраф в размере 150 тыс. рублей. Оплатить штраф необходимо в течение 60 дней, а после этого все равно придется отработать 100 часов обязательных работ.

Ранее в Алтайском крае мужчина отсидел пять суток, чтобы не делать то, что в итоге пришлось сделать.