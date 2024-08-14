На Алтае упрямой женщине придется и большой штраф оплатить, и 100 часов отработать
Жительницу наказали за управление автомобилем без прав, но она отказалась исполнять решение суда
14 августа 2024, 09:27, ИА Амител
В Алтайском крае нарушительнице ПДД придется выплатить назначенный штраф и приступить к обязательным работам, назначенным ранее судом, сообщает региональная ФССП.
44-летнюю женщину, лишенную права управления транспортным средством, привлекли к административной ответственности за управление автомобилем.
"Суд назначил ей наказание в виде 100 часов обязательных работ. Женщину предупредили об ответственности за не отбывание наказания, но она к отработке так и не преступила", - рассказали в службе судебных приставов.
За уклонение от исполнения наказания суд назначил нарушительнице штраф в размере 150 тыс. рублей. Оплатить штраф необходимо в течение 60 дней, а после этого все равно придется отработать 100 часов обязательных работ.
Ранее в Алтайском крае мужчина отсидел пять суток, чтобы не делать то, что в итоге пришлось сделать.
09:49:19 14-08-2024
гуманный суд. очень.
12:19:54 14-08-2024
Пусть упирается до конца, "наматывая снежный ком", и не забывает с чего всё началось и... до чего можно докатиться.
12:42:29 14-08-2024
44-летнюю женщину -- ну на фотке же явно не она