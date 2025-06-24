На Алтае в 2025 году отремонтируют 14 дорог, ведущих к национальным паркам и заповедникам

Работы пройдут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

24 июня 2025, 15:20, ИА Амител

Ремонт дороги в Алтайском крае/Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае в 2025 году отремонтируют 30 участков на 14 дорогах, которые ведут к популярным туристическим объектам: уникальным национальным паркам и заповедникам. Работы пройдут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

"Шипуново — Краснощеково — Курья"

В настоящее время идут работы на трассе "Шипуново – Краснощеково – Курья", которая ведет к охраняемым природным зонам юго-запада региона - государственным природным заповедникам "Тигирекский" и "Чинетинский". Подрядчиком выступает Южное ДСУ. Всего работы пройдут на 14 километрах трассы. На это направлять более 330 миллионов рублей. На эти средства укрепят основание дороги методом холодной регенерации, уложат новое асфальтобетонное покрытие и нанесут разметку. Уже выполнена срезка существующего асфальтобетонного покрытия, ведется укладка выравнивающего слоя основания.

Оба объекта — важные для Алтайского края. "Чинетинский" заказник расположен в Краснощековском районе. Место уникально своими скалами, пещерами и предгорной флорой. Для туристов в заказнике оборудовали несколько экологических маршрутов. В числе которых знаменитый кольцевой маршрут - "Медвежья тропа". Здесь обитают редкие виды млекопитающих и птиц, включая черного аиста и скопу.

Заповедник "Тигирекский" расположен чуть южнее и считается одним из самых труднодоступных в стране. На его территории расположены горы, скалы и знаменитые пещеры: Логово Гиены, Ящур, Страшная с археологическими находками.

В целом, за время реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на этой трассе отремонтировано более 50 км, из которых 10 км привели в норматив в прошлом году на территории Шипуновского района.

"Алтай — Кузбасс"

Продолжат ремонтировать и важную трассу, соединяющую Алтайский край и Кемеровскую область. Кроме того, по ней можно проехать к уникальному национальному парку "Салаир". Работы пройдут в Залесовском районе, где обновят 10 километров. Специалисты Северо-Восточного ДСУ заменят дорожное покрытие, обустроят обочины, восстановят барьерное ограждение и нанесут разметку. Сейчас ведутся работы по фрезерованию старого дорожного покрытия. В прошлом году приведен в норматив участок протяженностью 16 км. Всего с 2019 по 2024 год отремонтировано более 100 км трассы "Алтай-Кузбасс", это порядка 80% от ее общей протяженности.

Что касается национального парка "Салаир", то его открыли всего пять лет назад. Он охраняет последние крупные массивы черневой тайги. Здесь сохранились некоторые реликтовые виды растений доледникового периода и находящиеся на грани исчезновения виды. Историческую ценность имеют находки XVII-XVIII веков – первые русские поселения, заброшенный тракт, который строили при Екатерине, маяки, форпосты и другие остатки построек Колывано-Кузнецкой оборонительной линии.

Алтайский край традиционно входит в число самых экологически чистых уголков России. Отдых в естественной среде, включающий путешествия в места с нетронутой природой, завоевывает все большую популярность у жителей и гостей региона.