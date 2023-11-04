ДТП произошло в садоводстве "Простор"

04 ноября 2023, 12:15, ИА Амител

Кадр: Barnaul 22

В Барнауле грузовой автомобиль снес забор и оказался во дворе частного дома, сообщают в телеграм-канале Barnaul 22.

ДТП случилось утром 4 ноября в садоводстве "Простор" на Павловском тракте. В результате аварии повреждено как транспортное средство, так и территория домовладения.

При каких обстоятельствах произошел инцидент и есть ли в нем пострадавшие, не уточняется.

По прогнозу синоптиков, 4 ноября в Барнауле на дорогах местами сохранится сильная гололедица.