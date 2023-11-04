В Барнауле грузовик влетел во двор частного дома
ДТП произошло в садоводстве "Простор"
04 ноября 2023, 12:15, ИА Амител
Кадр: Barnaul 22
В Барнауле грузовой автомобиль снес забор и оказался во дворе частного дома, сообщают в телеграм-канале Barnaul 22.
ДТП случилось утром 4 ноября в садоводстве "Простор" на Павловском тракте. В результате аварии повреждено как транспортное средство, так и территория домовладения.
При каких обстоятельствах произошел инцидент и есть ли в нем пострадавшие, не уточняется.
По прогнозу синоптиков, 4 ноября в Барнауле на дорогах местами сохранится сильная гололедица.
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