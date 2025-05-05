На Алтае в садоводстве вспыхнуло сразу четыре пожара

По предварительным данным, это произошло из-за короткого замыкания

05 мая 2025, 21:30, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Косихинском районе в садоводстве произошло сразу четыре пожара, сообщили в МЧС Алтайского края.

"В СНТ "Баюновские Зори" произошло возгорание двух жилых и двух бесхозных садовых домиков", – говорится в сообщении.

Огонь потушили на площади порядка 120 "квадратов". На месте работали восемь пожарных, потребовалось четыре автоцистерны. Спасатели не дали пламени напасть на другие строения.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание на электрораспределительной подстанции внутри садоводства, которое привело к быстрому распространению пламени по сухой траве.

Ранее в Новоалтайске из-за короткого замыкания сгорел двухквартирный частный дом.