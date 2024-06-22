На Алтае водитель иномарки угодил в кювет и был госпитализирован

Автомобилиста привлекли к административной ответственности

22 июня 2024, 17:39, ИА Амител

ДТП в Республике Алтай / Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай 55-летний житель Шебалинского района угодил на иномарке в кювет и получил травмы, сообщили в МВД региона.

20 июня около 00:55 мужчина ехал на Subaru Forester со стороны села Онгудай в направлении Акташа. Вблизи села Иня он не справился с управлением и перевернулся, из-за чего получил травмы и был госпитализирован.

Отмечается, что автомобилиста привлекли к административной ответственности. Ему вменяют нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Ранее в Горно-Алтайске пьяный водитель врезался в забор кладбища и порезал шею, в связи с чем был госпитализирован.