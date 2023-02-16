На Алтае водитель иномарки врезался в К-700

Обошлось без пострадавших

16 февраля 2023, 08:00, ИА Амител

Кадр из видео: "Аварком.Бийск"

В Бийске водитель легкового автомобиля не заметил неподвижный трактор К-700 и врезался в него, сообщает "Бийск 22".

Авария случилась на пересечении улиц Трофимова и Ударной.

Пострадавших нет. Транспортные средства серьёзных повреждений не получили.

Ранее в Алтайском крае водитель легковушки не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет, где машина перевернулась.