На Алтае водитель иномарки врезался в К-700
Обошлось без пострадавших
16 февраля 2023, 08:00, ИА Амител
Кадр из видео: "Аварком.Бийск"
В Бийске водитель легкового автомобиля не заметил неподвижный трактор К-700 и врезался в него, сообщает "Бийск 22".
Авария случилась на пересечении улиц Трофимова и Ударной.
Пострадавших нет. Транспортные средства серьёзных повреждений не получили.
Ранее в Алтайском крае водитель легковушки не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет, где машина перевернулась.
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