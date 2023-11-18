На Алтае возбудили дело на 18-летнего водителя, который пьяным сбил ребенка

Автомобилист также не имел водительских прав

18 ноября 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

В Республике Алтай возбудили уголовное дело на 18-летнего водителя, который насмерть сбил ребенка, сообщили в региональном Следкоме.

ДТП случилось 15 ноября около 21:00 вблизи села Иогач Турочакского района. 18-летний местный житель ехал на Honda CR-V по мосту через Бию и наехал на 12-летнего жителя села Артыбаш, который двигался впереди на электросамокате.

"Мужчина превысил допустимую скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на подростка", – уточнили в ведомстве.

От полученных травм мальчик скончался на месте до приезда скорой. Сам автомобилист в момент происшествия был пьян, водительских прав при этом у него нет.

Подозреваемого задержали и возбудили в его отношении уголовное дело о нарушении пьяным водителем без прав ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. "а", "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ). Решается вопрос о заключении его под стражу.