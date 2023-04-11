На Алтае впервые провели соревнования среди школьных команд младших классов "Дебют"

Первое место заняла сборная гимназии № 42

11 апреля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: Федерация шахмат Алтайского края

Этот всероссийский турнир проводится в рамках проекта "Шахматы в школах". В этом году он пережил реформу: если раньше на финал приглашались школы – победители конкурсов на лучшее преподавание шахмат, то сейчас в "Дебют" добавлен региональный этап, где и разыгрываются путёвки в Сочи, сообщает Федерация шахмат региона.

В Алтайском крае за главный приз боролись 22 команды со всего региона, 88 юных шахматистов. Их спортивные баталии прошли 8 апреля в Барнауле на базе краевого шахматного клуба.

Зачастую в таких соревнованиях трудно заранее вычислить фаворита, поскольку участвовать в "Дебюте" могут учащиеся первого-второго классов, многие из которых пока даже не имеют рейтинга, и хотя бы на одной доске обязательно должна играть девочка. Для большинства ребят это действительно первые большие соревнования в жизни. Тем интереснее было наблюдать за соперничеством. Юные интеллектуалы играли в быстрые шахматы. Было проведено семь туров.

Первое место и путёвку во всероссийский финал выиграла сборная гимназии № 42 из Барнаула. Илья Корзников, Матвей Фролов, Александр Тетерин и Алина Старыгина одержали победу во всех матчах – 7 из 7! Золотые медали ребята обеспечили ещё за тур до окончания турнира. Таким образом, 42-я гимназия под руководством Татьяны Цепенниковой оформила дубль, поскольку пару дней назад команда этого образовательного учреждения выиграла ещё и краевой финал "Белой ладьи", где выступали ребята постарше.









































Турнир "Дебют"

Отлично проявили себя на "Дебюте" сельские шахматисты. Второе место заняла команда Баевской средней школы (Егор Браун, Дмитрий Власов, Артём Рубанов, Анастасия Булахова) под руководством Оксаны Верещагиной. Бронзовым призёром стала Верх-Катунская средняя школа из Бийского района (Михаил Третьяков, Тимур Леготкин, Александр Балашов, Валерия Бедарева), её тренирует Василий Дробышевский. Буквально в шаге от пьедестала остановилась команда Тальменской средней школы № 1.

Гимназия № 1 из Бийска заняла место в середине турнирной таблицы, но нельзя не отметить лидера этой команды Виолетту Носову. Мало того, что она играла на первой доске против мальчишек, так ещё и выиграла все семь партий! Кстати, днём ранее Виолетта участвовала в краевой олимпиаде "Шахматы в школах", где стала бронзовым призёром.

Награждение победителей и призёров провёл президент Федерации шахмат Алтайского края Артём Поломошнов, который на данных соревнованиях был ещё и главным судьёй.