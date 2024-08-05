На Алтае выясняют причины возгорания на свалке, накрывшего село едким дымом

Прокуратура поручила проверить исполнение природоохранного законодательства

05 августа 2024, 16:54, ИА Амител

Пожар на свалке / Фото: прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае устанавливают обстоятельства и причины возгорания на мусорном полигоне, расположенном в селе Волчиха, сообщает региональная прокуратура.

Ранее жители села рассказали, что свалка горит уже несколько дней, при этом едкий дым идет на поселение.

Исполняющий обязанности прокурора Алтайского края Дмитрий Патлаев поручил проверить исполнение природоохранного законодательства. На месте координирует работу специалистов территориальный прокурор Алексей Юрин.