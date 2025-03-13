На Алтае задержали маньяка, насиловавшего и убивавшего девочек в соседнем регионе
По следам, оставленным на телах жертв, удалось установить ДНК-профиль предполагаемого преступника
13 марта 2025, 17:30, ИА Амител
В Алтайском крае задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочек в Кемеровской области в 1995 и 1996 годах, сообщает СК РФ.
"Долгое время проживал на территории Алтайского края, где взял фамилию жены после вступления в брак. Мужчина задержан и доставлен в Кемерово для производства следственных действий. Со следствием фигурант сотрудничает, на допросах дал подробные показания, которые подтвердил при проведении проверки показаний на месте", – рассказали в ведомстве.
Убийства двух несовершеннолетних девочек совершены почти 30 лет назад: в 1995 и 1996 годах.
В ноябре 1995 года на пустыре песчаного карьера в Салаире обнаружили тело 14-летней девочки с признаками криминальной смерти.
Через год, в ноябре 1996-го, пропала вторая девочка, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили лишь в марте 1997-го среди отвала породы золоторудника в Салаире.
"Согласно выводам судебных экспертиз, причиной смерти несовершеннолетних явилась механическая асфиксия в результате сдавления органов шеи. Также установлено, что в отношении девочек совершены преступления сексуального характера", – отметили в СК.
По следам, оставленным на телах жертв, установили ДНК-профиль предполагаемого преступника, после чего выявили совпадение с генетическим профилем в федеральной базе данных геномной информации (ранее мужчина совершил особо тяжкое преступление).
18:26:50 13-03-2025
ПЦР тест - хорошо работает.
19:07:23 13-03-2025
Мутная история: по горячим следам не нашли, а спустя 30 лет сподобились!?
Кроме того, 'намордники' уже года три как вышли из моды ("ковида"-то след простыл!), а маньяк тем не менее в маске!? Сколько же лет предъявленному видео?
07:27:49 14-03-2025
Гость (19:07:23 13-03-2025) Мутная история: по горячим следам не нашли, а спустя 30 лет ... Наука на месте не стоит, появляются новые методы исследования.
11:18:25 14-03-2025
Гость (19:07:23 13-03-2025) Мутная история: по горячим следам не нашли, а спустя 30 лет ... да просто все на поди нашла у него в вещах засушенные конечности, белье жертв, еще что то и естественно сразу его сдала а иначе бы он и ее удавил, может быть странности у него в поведении появились с возрастом проснулась жена ночью а он стоит и руки на шее ее держит, может быть по пьяни разоткровенничался с ней, проговорился и она поняла что отрезвеет и прикончит ее итд итп, наука тут не при чем
11:50:28 14-03-2025
Гость (11:18:25 14-03-2025) да просто все на поди нашла у него в вещах засушенные конечн... Больше похоже на правду
01:30:58 14-03-2025
что там у него за "жена"? тоже виханутая и опасна для общества?
09:04:35 14-03-2025
Казнить лютой смертью гадину.
09:45:38 14-03-2025
Странная череда тридцатилетних уголовных дел...