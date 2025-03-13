На Алтае задержали маньяка, насиловавшего и убивавшего девочек в соседнем регионе

По следам, оставленным на телах жертв, удалось установить ДНК-профиль предполагаемого преступника

13 марта 2025, 17:30, ИА Амител

В Алтайском крае задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочек в Кемеровской области в 1995 и 1996 годах, сообщает СК РФ.

"Долгое время проживал на территории Алтайского края, где взял фамилию жены после вступления в брак. Мужчина задержан и доставлен в Кемерово для производства следственных действий. Со следствием фигурант сотрудничает, на допросах дал подробные показания, которые подтвердил при проведении проверки показаний на месте", – рассказали в ведомстве.

Убийства двух несовершеннолетних девочек совершены почти 30 лет назад: в 1995 и 1996 годах.

В ноябре 1995 года на пустыре песчаного карьера в Салаире обнаружили тело 14-летней девочки с признаками криминальной смерти.

Через год, в ноябре 1996-го, пропала вторая девочка, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили лишь в марте 1997-го среди отвала породы золоторудника в Салаире.

"Согласно выводам судебных экспертиз, причиной смерти несовершеннолетних явилась механическая асфиксия в результате сдавления органов шеи. Также установлено, что в отношении девочек совершены преступления сексуального характера", – отметили в СК.

По следам, оставленным на телах жертв, установили ДНК-профиль предполагаемого преступника, после чего выявили совпадение с генетическим профилем в федеральной базе данных геномной информации (ранее мужчина совершил особо тяжкое преступление).