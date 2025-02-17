Судебный процесс по делу возможного "политеховского" маньяка приостановили на месяц

Рассмотрение дела отложили до 17 марта из-за больничного защитника и отпуска судьи

17 февраля 2025, 17:37, ИА Амител

Виталий Манишин на суде / Фото: amic.ru

В судебном заседании по рассмотрению уголовного дела в отношении возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина объявили перерыв до 17 марта. Как сообщили в пресс-службе Калманского районного суда, перерыв связан с нахождением на больничном защитника подсудимого и отпуском судьи, ведущего процесс.

На момент приостановления судебное следствие находилось на стадии предоставления доказательств стороной защиты. Были исследованы письменные материалы дела, а также оглашены показания части свидетелей из заявленных 47 человек.

"Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена подсудимому до 21 мая 2025 года включительно", – сказано в сообщении.

В прошлый раз меру пресечения Манишину продлевали в ноябре 2024 года – до 21 февраля 2025-го. Тогда в суде говорили, что до этой даты планируется завершить рассмотрение дела. Однако сделать этого не получилось.

Как рассказали в суде, приговора Манишину еще придется подождать, так как сторона защиты заявила немалое число свидетелей, которых предстоит допросить. Сначала сообщалось о четырех таких свидетелях, однако затем их число значительно выросло.

"На 7 февраля уже было 47 заявленных стороной защиты свидетелей. Сторона обвинения их не приглашала, часть из них не фигурировала в обвинительном заключении. 37 свидетелей уже распределены по заседаниям до 19 февраля включительно. По десяти свидетелям даты еще не определены. Пока разбираемся с этим. Возможно, адвокат заявит кого-то еще. Не факт, что успеем рассмотреть дело и до 21 мая 2025 года", – прокомментировали в суде.

Когда допрос свидетелей завершится, начнутся судебные прения.

Напомним, в суде над возможным "политеховским" маньяком уже допросили свидетелей со стороны обвинения и разобрали все 11 убийств, в которых его подозревают, а именно: Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой, Анжелы Бурдаковой и Ксении Киргизовой. Затем суд допросил около 50 "общих" свидетелей, не относящихся к конкретным эпизодам.

Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. Следователи допросили его и в ходе бесед Манишин признался еще в десяти преступлениях. Подробнее обо всех эпизодах, которые приписывают Манишину, можно прочитать в соответствующем материале amic.ru.

В мае 2024 года в Калманском районном суде Манишина начали судить по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").