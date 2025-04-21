В Барнауле мошенники убедили девушку-нумеролога поставить деньги на "договорной матч"

Аферисты заявили, что она выиграла более 1 млн рублей, однако для его получения необходимо заплатить налог

21 апреля 2025, 11:42, ИА Амител

Девушка занимается нумерологией / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 26-летнюю жительницу Барнаула под предлогом ставок на спорт, сообщает региональное МВД.

"В мессенджере к заявительнице добавилась неизвестная и начала с ней диалог по поводу школы нумерологии, так как ранее жительница Барнаула обучалась на канале, который был посвящен этому", – рассказали в ведомстве.

В ходе переписки мошенница рассказала о возможности заработать деньги на ставках на спорт. Девушка тоже решила сделать ставку, аферистка порекомендовала ей некоего специалиста, который якобы является посредником между организаторами договорных матчей.

"Пострадавшая согласилась поучаствовать и перевела свыше 40 тысяч рублей по указанным реквизитам. Затем ей сообщили, что эта сумма недостаточна и минимальный депозит составляет более 10 тысяч рублей, а также необходимы ее ФИО и телефон для получения выигрыша", – отметили в МВД.

После пришло сообщение, что девушка выиграла более 1 млн рублей, однако для его получения необходимо заплатить налог в размере свыше 150 тысяч рублей. Горожанка написала, что у нее нет такой суммы, ей посоветовали быстро найти деньги, чтобы не сгорел весь выигрыш. Когда она начала искать информацию об организации, но не смогла ничего найти, то поняла, что стала жертвой мошенников.

Ранее в Барнауле аферисты похитили 40 тысяч рублей у 19-летней студентки, продававшей сапоги.