На Алтае женщина оплатила покупку подруге и поняла, что сделала подарок мошеннику
Правоохранители в очередной раз призвали жителей края проявлять бдительность
12 мая 2025, 12:35, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 36-летнюю жительницу села Красногорское, сообщает региональное МВД.
"Пришло сообщение в мессенджере от имени ее подруги с просьбой оплатить заказ по ссылке на сумму более десяти тысяч рублей, что сельчанка и сделала", – рассказали в ведомстве.
После этого женщине пришло еще одно сообщение для оплаты еще одного товара стоимостью десять тысяч рублей, но оплачивать покупку она уже не стала. Пострадавшая поняла, что стала жертвой аферистов.
Правоохранители в очередной раз призвали жителей края проявлять бдительность и при получении подобных сообщений не переводить деньги, а созваниваться с отправителем.
Ранее в Алтайском крае жительница Рубцовска не смогла устоять перед соблазнительной посылкой от мошенников.
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