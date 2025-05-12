На Алтае женщина оплатила покупку подруге и поняла, что сделала подарок мошеннику

Правоохранители в очередной раз призвали жителей края проявлять бдительность

12 мая 2025, 12:35, ИА Амител

Женщина с посылкой / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 36-летнюю жительницу села Красногорское, сообщает региональное МВД.

"Пришло сообщение в мессенджере от имени ее подруги с просьбой оплатить заказ по ссылке на сумму более десяти тысяч рублей, что сельчанка и сделала", – рассказали в ведомстве.

После этого женщине пришло еще одно сообщение для оплаты еще одного товара стоимостью десять тысяч рублей, но оплачивать покупку она уже не стала. Пострадавшая поняла, что стала жертвой аферистов.

Правоохранители в очередной раз призвали жителей края проявлять бдительность и при получении подобных сообщений не переводить деньги, а созваниваться с отправителем.

Ранее в Алтайском крае жительница Рубцовска не смогла устоять перед соблазнительной посылкой от мошенников.