В Барнауле десятилетняя "игроманка" оформила на маму кредит и отдала мошенникам 98 тысяч

Девочка взяла телефон, сфотографировала все приложения и поменяла пароли

05 мая 2025, 10:19, ИА Амител

Школьница / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули школьницу через игровую платформу, заставив оформить кредитную карту на мать, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратилась 36-летняя жительница Барнаула, которая рассказала, что неизвестные злоумышленники ввели в заблуждение ее десятилетнюю дочь под предлогом получения игровой валюты.

"О том, что на нее оформлена кредитная карта с лимитом 295 тысяч рублей, потерпевшая узнала из СМС-сообщения банка. В нем говорилось, что необходимо внести по кредитной карте минимальный платеж. Сотрудники организации подтвердили информацию и сообщили, что по карте имеется долг", – рассказали в ведомстве.

Как оказалось, десятилетняя дочь женщины увидела рекламу прохождения квеста в популярной онлайн-игре для получения игровой валюты. Девочка перешла по ссылке и стала переписываться с неизвестной девушкой, которая сказала взять телефон матери, сфотографировать все приложения и поменять пароли. В итоге аферисты оформили кредитную карту, с которой списалось 98 тысяч рублей.

Ранее в Барнауле мошенники очень интересным способом заставили девушку сдать в ломбард украшения.