Жительница Алтая отказалась лечиться от туберкулеза и продолжила гулять по городу

Теперь пациентке предстоит пройти 18-месячный курс лечения

25 апреля 2025, 14:42, ИА Амител

Женщина, больная туберкулезом / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебные приставы доставили в медучреждение на принудительное лечение жительницу Алейска, представляющую угрозу для здоровья окружающих, сообщает региональная ФССП.

"У женщины был диагностирован туберкулез легких, однако она отказывалась проходить лечение. Не осознавая серьезность ситуации, беспрепятственно посещала общественные места, тем самым создавая угрозу заражения других людей", – рассказали в ведомстве.

Суд принял решение о принудительной госпитализации. Теперь женщине предстоит пройти 18-месячный курс лечения.

Ранее в Алтайском крае приставы "усилились защитой" и вернули в больницу сбежавшего туберкулезника.