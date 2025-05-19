На Алтае женщина перевела мошенникам 1,7 млн рублей и получила 30 тысяч прибыли
Горожанка несколько раз переводила деньги на "брокерский счет" и взяла кредит
19 мая 2025, 13:16, ИА Амител
В Алтайском крае 52-летняя жительница Славгорода лишилась почти 1,7 млн рублей под видом вложения инвестиций, сообщает региональное МВД.
"В мессенджере увидела рекламу "Курсы по инвестициям". Предложение ее заинтересовало и она перешла по ссылке. Далее прошла опрос, где разместила свои личные данные. После этого пострадавшей позвонили", – рассказали в ведомстве.
Женщина открыла брокерский счет, положив на него 50 тысяч рублей. После этого ей зачислили прибыль в размере 30 тысяч рублей и посоветовали для большего заработка перевести 600 тысяч, что она и сделала. После этого перевела еще примерно 200 тысяч рублей. Потом – еще около 400 тысяч рублей.
Позже мошенники сказали, что часть денег необходимо перевести на безопасный счет, а чтобы их вернуть, надо перевести еще 170 тысяч рублей. Затем – еще 300 тысяч рублей. Женщина взяла кредит и перевела деньги.
"После этого горожанка оформила банкротство, где сотрудники банка сообщили ей, что она стала жертвой мошенников", – отметили в МВД.
Ранее житель Алтайского края потерял почти 1 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях.
13:19:36 19-05-2025
Ну хоть немножко отыгралась...
14:25:07 19-05-2025
Какое непонятное и привлекательное слово-ИНВЕСТИЦИИ.. СЛЫШИТЕ НЕПОНЯТНЫЕ СЛОВА-БЕГИТЕ БЕЗ ОГЛЯДКИ... ЖУЛИКИ ЭТО!!!
14:28:24 19-05-2025
Сейчас налоговая ей предъявит, чтобы она налог с 30 тысяч заплатила им.
20:52:52 19-05-2025
Russkiy (14:28:24 19-05-2025) Сейчас налоговая ей предъявит, чтобы она налог с 30 тысяч за... По-быстрому щас 30 тыс отинвестирует да заплатит эти несчастные 100500 млн налогов