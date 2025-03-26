В Барнауле 21-летняя девушка перевела мошенникам 180 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

26 марта 2025, 15:40, ИА Амител

Деньги, сбережения / Фото: amic.ru

В Барнауле 21-летняя девушка отдала мошенникам 180 тысяч рублей. Ее обманули под предлогом продления договора сотовой связи.

Как рассказали в МВД Алтайского края, общаясь по телефону якобы с представителем оператора, горожанка назвала паспортные данные. Потом ей позвонили уже якобы с "Госуслуг" и убедили в том, что на ее имя аферисты пытались оформить кредит. Затем разговор был переведен на "банкира".

"Сотрудник банка" заявил, что на девушку пытаются оформить кредит размером 300 тысяч рублей, и попросил зайти в мобильное приложение банка, что и было сделано горожанкой", – рассказали в ведомстве.

Девушка перечислила 180 тысяч рублей, а затем попыталась сделать еще два перевода, но операции заблокировал банк. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Барнауле 23-летняя студентка перевела мошенникам более 1 млн рублей. Обман также начался с предлога продлить договор связи.