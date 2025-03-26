В Барнауле парень взял в долг у мошенника пять тысяч долларов и написал расписку

А также перевел аферисту свои деньги

26 марта 2025, 10:10, ИА Амител

Парень / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 18-летний житель Барнаула решил подзаработать на перепродаже акций и потерял 28 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

"Юноше позвонил незнакомец и сказал, что занимается трейдингом. Предложил покупать краткосрочные акции и в дальнейшем продавать, для чего нужно скачать приложение и внести на счет деньги, обменяв рубли на доллары", – рассказали в ведомстве.

Барнаулец зарегистрировался в приложении и перевел деньги. Через некоторое время пришел небольшой доход, который находился на счету. После позвонил куратор и предложил внести деньги еще раз, что парень и сделал.

"Позднее мошенник предложил пострадавшему взять у него в долг пять тысяч долларов и написать при этом расписку, что потерпевший и сделал, но когда произошел оборот денежных средств, не смог их вывести", – отметили в МВД.

Ранее в Барнауле девушка, недолго думая, скинула мошеннику 12 тысяч рублей на одежду парню.