НОВОСТИПроисшествия

На Алтае жители сдали полиции односельчанина, хранившего пакет марихуаны

Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы

14 апреля 2025, 09:44, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru
Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

В Алтайском крае полицейские изъяли марихуану у ранее несудимого жителя села Ключи, сообщает региональное МВД.

"В отдел полиции по Ключевскому району поступило сообщение о том, что житель райцентра в надворных постройках хранит наркотическое вещество. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний местный житель", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители обнаружили в гараже полиэтиленовый пакет с марихуаной весом 230 граммов. Мужчина заявил, что собрал наркотическое средство для личного потребления. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы за "незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств в крупном размере".

Ранее житель Рубцовска заготовил марихуану в банках и попался полиции.

Пакет с марихуаной / Фото: t.me/mvd222

На Алтае полицейские не дали мужчине употребить пакет марихуаны

Сельчанин признался, что хранил наркотики "в целях личного употребления"
НОВОСТИПроисшествия

Алтайский край борьба с наркотиками

Комментарии 3

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Musik

10:26:19 14-04-2025

правильно сделали.
благое дело к Пасхе.

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Гость

14:02:48 14-04-2025

Musik (10:26:19 14-04-2025) правильно сделали.благое дело к Пасхе.... А как стукачество соотносится с Пасхой? Или это отсылка к подвигу Иуды, который сдал властям революционера Христа?

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Гость

16:10:22 14-04-2025

молодцы, законопослушные граждане

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