На Алтае жители сдали полиции односельчанина, хранившего пакет марихуаны
Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы
14 апреля 2025, 09:44, ИА Амител
В Алтайском крае полицейские изъяли марихуану у ранее несудимого жителя села Ключи, сообщает региональное МВД.
"В отдел полиции по Ключевскому району поступило сообщение о том, что житель райцентра в надворных постройках хранит наркотическое вещество. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний местный житель", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители обнаружили в гараже полиэтиленовый пакет с марихуаной весом 230 граммов. Мужчина заявил, что собрал наркотическое средство для личного потребления. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы за "незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств в крупном размере".
Ранее житель Рубцовска заготовил марихуану в банках и попался полиции.
10:26:19 14-04-2025
правильно сделали.
благое дело к Пасхе.
14:02:48 14-04-2025
Musik (10:26:19 14-04-2025) правильно сделали.благое дело к Пасхе.... А как стукачество соотносится с Пасхой? Или это отсылка к подвигу Иуды, который сдал властям революционера Христа?
16:10:22 14-04-2025
молодцы, законопослушные граждане