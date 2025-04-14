На Алтае жители сдали полиции односельчанина, хранившего пакет марихуаны

Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы

14 апреля 2025, 09:44, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

В Алтайском крае полицейские изъяли марихуану у ранее несудимого жителя села Ключи, сообщает региональное МВД.

"В отдел полиции по Ключевскому району поступило сообщение о том, что житель райцентра в надворных постройках хранит наркотическое вещество. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний местный житель", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители обнаружили в гараже полиэтиленовый пакет с марихуаной весом 230 граммов. Мужчина заявил, что собрал наркотическое средство для личного потребления. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы за "незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств в крупном размере".

Ранее житель Рубцовска заготовил марихуану в банках и попался полиции.