На Алтае жители стали меньше брать кредиты прямо в магазинах

В крае за месяц выдали займы на различные товары на 215 млн рублей

28 января 2025, 16:30, ИА Амител

Бытовая техника / Фото: amic.ru

Алтайский край вошел в топ-30 регионов по объемам POS-кредитования, при этом динамика показала существенное падение декабря по отношению к ноябрю. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

POS-кредит – это кредит, который можно получить, например, прямо в магазине техники, офисе мобильной связи, мебельном салоне или строительном супермаркете.Регион в рейтинге занял 25-е место. В декабре 2024 года в крае выдали 3,61 тыс. товарных кредитов на 215 млн рублей.

"Средний чек – 59 тысяч рублей. Средний срок – 15 месяцев", – говорится в исследовании.

Для сравнения: в ноябре 2024 года в крае выдали 4,02 тыс. "магазинных" кредитов на 221 млн рублей (на 10% больше, чем в декабре).

В первую тройку регионов по объему выдач POS-кредитов в декабре вошли: Москва (17,47 тыс. кредитов на 1,41 млрд рублей), Московская область (14,34 тыс. кредитов на 1,07 млрд рублей) и Краснодарский край (10,43 тыс. кредитов на 691 млн рублей).

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края стали меньше брать кредиты: за ноябрь 2024 года заняли 7,97 млрд рублей.