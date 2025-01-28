На Алтае жители стали меньше брать кредиты прямо в магазинах
В крае за месяц выдали займы на различные товары на 215 млн рублей
28 января 2025, 16:30, ИА Амител
Алтайский край вошел в топ-30 регионов по объемам POS-кредитования, при этом динамика показала существенное падение декабря по отношению к ноябрю. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
POS-кредит – это кредит, который можно получить, например, прямо в магазине техники, офисе мобильной связи, мебельном салоне или строительном супермаркете.Регион в рейтинге занял 25-е место. В декабре 2024 года в крае выдали 3,61 тыс. товарных кредитов на 215 млн рублей.
"Средний чек – 59 тысяч рублей. Средний срок – 15 месяцев", – говорится в исследовании.
Для сравнения: в ноябре 2024 года в крае выдали 4,02 тыс. "магазинных" кредитов на 221 млн рублей (на 10% больше, чем в декабре).
В первую тройку регионов по объему выдач POS-кредитов в декабре вошли: Москва (17,47 тыс. кредитов на 1,41 млрд рублей), Московская область (14,34 тыс. кредитов на 1,07 млрд рублей) и Краснодарский край (10,43 тыс. кредитов на 691 млн рублей).
Ранее сообщалось, что жители Алтайского края стали меньше брать кредиты: за ноябрь 2024 года заняли 7,97 млрд рублей.
16:46:52 28-01-2025
Формулировка немного неверная. Не жители стали меньше брать кредитов прямо в магазинах, а магазины стали меньше выдавать жителям кредиты, потому что нет одобрения.
17:04:05 28-01-2025
Гость (16:46:52 28-01-2025) Формулировка немного неверная. Не жители стали меньше брать ... Ну брать телевизор под 50% годовых , так себе затея
17:30:28 28-01-2025
Гость (17:04:05 28-01-2025) Ну брать телевизор под 50% годовых , так себе затея... А холодильник, например, взамен внезапно сгоревшего? А стиралку? А обручалки на свадьбу?
18:22:10 28-01-2025
Гость (17:30:28 28-01-2025) А холодильник, например, взамен внезапно сгоревшего? А стира... Внезапно сгоревший это одно.
Вот именно эти люди и попадают в статистику. А просто обновить технику, с такими процентами дураков нет
Это кстати к тому, что банки готовы выплачивать космический процент по депозиту. При том , что выдача кредитов упала, звучит это очень сомнительно
02:34:42 29-01-2025
Гость (17:30:28 28-01-2025) А холодильник, например, взамен внезапно сгоревшего? А стира... Ну, не знаю. Телевизоры и холодильники бывают и бэушные. Как и обручальные кольца можно купить не за 200 тысяч, а поскромнее, поискать в ломбардах, заказать у ювелира. Экономить с проком тоже надо уметь, а не транжирить кредитные деньги налево и направо.
06:47:50 29-01-2025
Гость (02:34:42 29-01-2025) Ну, не знаю. Телевизоры и холодильники бывают и бэушные. Как... Обручальное кольцо в кредит??? Можно и без кольца в ЗАГС сходить
17:23:16 28-01-2025
Как представитель торговли сообщаю, банки тотально отказывают в выдаче кредитов.
Бывало так, что 5 человек за неделю подают заявки на приобретение товара в кредит, и всем пяти отказы.
Как товарищ выше отметил, это не люди сдали меньше брать, это им стали меньше давать.