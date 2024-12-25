На Алтае за месяц объемы выдачи ипотеки рухнули на 43%

Жители края получили кредитов на жилье на 1,5 млрд рублей меньше, чем в октябре

25 декабря 2024, 14:40, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край вошел в топ-50 регионов по объему выданных ипотечных кредитов за ноябрь 2024 года, при этом динамика показала существенное падение по отношению к октябрю. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Алтайский край занял 29-е место. В ноябре в регионе выдали 715 ипотечных кредитов на 2,03 млрд рублей.

"Средний чек – 2,84 млн рублей. Средний срок – 229 месяцев", – говорится в исследовании.

Для сравнения: в октябре в крае выдали 1247 ипотечных кредитов на 3,52 млрд рублей. В итоге объемы за месяц упали на 43%.

Всего в России за ноябрь 2024 года банки выдали на покупку жилья в новостройках 55,84 тыс. кредитов на 224,94 млрд рублей, а на покупку жилья на вторичном рынке – 22,18 тыс. кредитов на 58,76 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из-за обвала ипотеки банки ищут занятия сотрудникам, которые ее выдавали.