На Алтае за месяц объемы выдачи ипотеки рухнули на 43%
Жители края получили кредитов на жилье на 1,5 млрд рублей меньше, чем в октябре
25 декабря 2024, 14:40, ИА Амител
Алтайский край вошел в топ-50 регионов по объему выданных ипотечных кредитов за ноябрь 2024 года, при этом динамика показала существенное падение по отношению к октябрю. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Алтайский край занял 29-е место. В ноябре в регионе выдали 715 ипотечных кредитов на 2,03 млрд рублей.
"Средний чек – 2,84 млн рублей. Средний срок – 229 месяцев", – говорится в исследовании.
Для сравнения: в октябре в крае выдали 1247 ипотечных кредитов на 3,52 млрд рублей. В итоге объемы за месяц упали на 43%.
Всего в России за ноябрь 2024 года банки выдали на покупку жилья в новостройках 55,84 тыс. кредитов на 224,94 млрд рублей, а на покупку жилья на вторичном рынке – 22,18 тыс. кредитов на 58,76 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из-за обвала ипотеки банки ищут занятия сотрудникам, которые ее выдавали.
14:55:28 25-12-2024
Кредит--зло.
14:57:01 25-12-2024
Странно, правда?
😁
16:25:59 25-12-2024
Кхм... (14:57:01 25-12-2024) Странно, правда?😁... неожиданно и непредсказуемо.
15:30:04 25-12-2024
это еще цветочки, а ягодки будут потом
16:13:48 25-12-2024
2025 год вообще обещает быть насыщенным на новости по кредитам ......
16:31:53 25-12-2024
к лету начнется отбирание квартир у должников, да?
16:37:07 25-12-2024
Гость (16:31:53 25-12-2024) к лету начнется отбирание квартир у должников, да? ... не торопите - процедура есть.
03:44:38 26-12-2024
Роман (15:30:04 25-12-2024) это еще цветочки, а ягодки будут потом... за счет уезжающих из центра подправиться может
03:45:26 26-12-2024
Гость (16:31:53 25-12-2024) к лету начнется отбирание квартир у должников, да? ... у нас знакомые за все квартиры должны миллиона 3, так их никто не трогает уж 2 года почему-то
13:26:18 26-12-2024
Так это из-за того что эксперты канала Ракова, Дворянкин, Никитеев перестали двигать рынок недвижимости!)))
00:44:27 27-12-2024
Так они ставки задрали не подьемные, какая может быть теперь ипотека