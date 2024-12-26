Жители Алтайского края перестают брать кредиты

За ноябрь жители края оформили кредитов на 7,97 млрд рублей

26 декабря 2024, 16:15, ИА Амител

Мужчина складывает монеты / Фото: Freepik

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) подвело итоги кредитования за ноябрь и 11 месяцев 2024 года. По данным бюро, ноябрь стал рекордным месяцем по снижению активности за последние два года.

Алтайский край занял 28-е место среди топ-50 регионов по объемам кредитования. В ноябре жители края оформили 48,52 тысячи кредитов на общую сумму 7,97 млрд рублей. Это на 22% меньше по количеству и на 36% ниже по объему по сравнению с октябрем.

Лидерами по объемам кредитования в ноябре 2024 года стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Однако даже в этих регионах зафиксировано значительное снижение показателей.

Первые 30 позиций среди топ-50 регионов по объему кредитования

В целом в течение ноября россияне оформили 3,34 млн кредитов на общую сумму 731,49 млрд рублей, что на 45% меньше по количеству и на 57% меньше по объему, чем в ноябре 2023 года. В сравнении с октябрем текущего года кредитная активность снизилась на 19% в количестве выдач и на 32% – по объему.

Сегменты кредитования:

ипотека занимает лидирующую долю в общем объеме кредитов (31%), но объемы снизились на 37% по сравнению с октябрем;

занимает лидирующую долю в общем объеме кредитов (31%), но объемы снизились на 37% по сравнению с октябрем; кредиты наличными составили 26% от общего объема, их выдача сократилась на 20% в количестве и на 35% – по объему;

составили 26% от общего объема, их выдача сократилась на 20% в количестве и на 35% – по объему; кредитные карты выросли в доле до 28%, однако за месяц количество выдач снизилось на 14%, а объем – на 15%;

выросли в доле до 28%, однако за месяц количество выдач снизилось на 14%, а объем – на 15%; автокредиты сократились на 38% в количестве и на 39% – по объему, заняв лишь 11% от общего объема кредитования;

сократились на 38% в количестве и на 39% – по объему, заняв лишь 11% от общего объема кредитования; POS-кредиты удерживают 3% рынка, их выдача уменьшилась на 25% в количестве и на 28% – по объему.



За 11 месяцев 2024 года россияне оформили 59,71 млн кредитов на сумму 15,23 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество выдач снизилось на 6%, объем – на 18%.

Единственным растущим сегментом за год стало автокредитование, показавшее увеличение на 68% по количеству и на 69% – по объему. Наибольшее снижение зафиксировано в ипотеке: объемы выдачи упали на 37%, количество сделок – на 41%.

Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин отметил, что снижение объемов связано с удорожанием кредитов, отменой льготных программ и ужесточением регулирования Банком России.