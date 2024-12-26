Жители Алтайского края перестают брать кредиты
За ноябрь жители края оформили кредитов на 7,97 млрд рублей
26 декабря 2024, 16:15, ИА Амител
Объединенное кредитное бюро (ОКБ) подвело итоги кредитования за ноябрь и 11 месяцев 2024 года. По данным бюро, ноябрь стал рекордным месяцем по снижению активности за последние два года.
Алтайский край занял 28-е место среди топ-50 регионов по объемам кредитования. В ноябре жители края оформили 48,52 тысячи кредитов на общую сумму 7,97 млрд рублей. Это на 22% меньше по количеству и на 36% ниже по объему по сравнению с октябрем.
Лидерами по объемам кредитования в ноябре 2024 года стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Однако даже в этих регионах зафиксировано значительное снижение показателей.
В целом в течение ноября россияне оформили 3,34 млн кредитов на общую сумму 731,49 млрд рублей, что на 45% меньше по количеству и на 57% меньше по объему, чем в ноябре 2023 года. В сравнении с октябрем текущего года кредитная активность снизилась на 19% в количестве выдач и на 32% – по объему.
Сегменты кредитования:
- ипотека занимает лидирующую долю в общем объеме кредитов (31%), но объемы снизились на 37% по сравнению с октябрем;
- кредиты наличными составили 26% от общего объема, их выдача сократилась на 20% в количестве и на 35% – по объему;
- кредитные карты выросли в доле до 28%, однако за месяц количество выдач снизилось на 14%, а объем – на 15%;
- автокредиты сократились на 38% в количестве и на 39% – по объему, заняв лишь 11% от общего объема кредитования;
- POS-кредиты удерживают 3% рынка, их выдача уменьшилась на 25% в количестве и на 28% – по объему.
За 11 месяцев 2024 года россияне оформили 59,71 млн кредитов на сумму 15,23 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество выдач снизилось на 6%, объем – на 18%.
Единственным растущим сегментом за год стало автокредитование, показавшее увеличение на 68% по количеству и на 69% – по объему. Наибольшее снижение зафиксировано в ипотеке: объемы выдачи упали на 37%, количество сделок – на 41%.
Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин отметил, что снижение объемов связано с удорожанием кредитов, отменой льготных программ и ужесточением регулирования Банком России.
"Учитывая эти обстоятельства, а также фактор сезонности, маловероятно, что тренд на снижение кредитования первом квартале 2025 года изменится", – считает Алексин.
16:18:32 26-12-2024
они ещё старые отдать не могут
16:25:30 26-12-2024
Я летом купил секретное лекарство, три месяца пропил его, полгода не пью! Раньше любил кредитные карты, можно было пить хоть сколько и когда хочешь! Сейчас даже запах и вид алкоголя не переношу! К другу пришел на днюху выпил рюмку и тут же побежал в туалет выплёвывать!
С тех пор кредитов нет, стал трезвенником!
Конечно скучно живётся, но увы! Лекарство на 10 лет блокирует алкоголь!
16:43:16 26-12-2024
Василий (16:25:30 26-12-2024) Я летом купил секретное лекарство, три месяца пропил его, по... К чему этот опус? Лично вам лучше выпить противоядие и бухать дальше, иначе жизнь бессмысленна.
16:44:15 26-12-2024
Василий (16:25:30 26-12-2024) Я летом купил секретное лекарство, три месяца пропил его, по... Каждый сходит с ума по своему😆
17:14:30 26-12-2024
В моём варианте, я лет 15 имел кредитные карты и в основном на алкоголь тратил! Пил по-черному! А в июне знакомый доцент из академгородка привёз секретное лекарство! Убило лекарство напрочь пьянку! От запаха алкоголя рвёт!
Конечно, я доволен что исчезла тяга к алкоголю! Не нужны вдруг стали кредитные карты! И это счастье!
17:40:02 26-12-2024
Василий (17:14:30 26-12-2024) В моём варианте, я лет 15 имел кредитные карты и в основном ... Василий, а почему вы свою фамилию не написали? Стесняетесь ее? Василий Свистулькин. Нечего стесняться.
18:19:25 26-12-2024
Гость (17:40:02 26-12-2024) Василий, а почему вы свою фамилию не написали? Стесняетесь е... Он стесняется.
Васиссуалий. ЛохАнкин.
18:49:04 26-12-2024
Гость (17:40:02 26-12-2024) Василий, а почему вы свою фамилию не написали? Стесняетесь е... Нельзя фамилию. Она очень секретная
06:07:00 27-12-2024
Василий (17:14:30 26-12-2024) В моём варианте, я лет 15 имел кредитные карты и в основном ... Вась, а может вы с доцентом перебрали и того? Ну и конечно такую пилюльку в секрете держите.
19:24:00 26-12-2024
Вывод: зажрались... Кредиты не берут...
22:39:08 26-12-2024
Всё равно не дают кредит
23:15:50 26-12-2024
Это хорошо надо что бы вообще не брали кредиты и тогда цены начнут падать. Кредиты это деньги из воздуха и мыльный пузырь.
12:49:09 27-12-2024
Многие провели банкротство и им больше нигде не дают. Очень большой процент. Раньше за 5 лет двойную сумму выплачивал, а сейчас тройную. Невыгодно. Кредитные карты тоже без рассрочки теперь.