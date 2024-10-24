На алтайском заводе "Кулундаконсервмолоко" все же уволят людей

Кроме того, на ряде должностей введут совместительство

24 октября 2024, 22:16, ИА Амител

Завод "Кулундаконсервмолоко"/ Фото: kkmilk.narod.ru

Массовые сокращения на градообразующем предприятии "Кулундаконсервмолоко" отменены, однако 25-30 человек все же уволят. Как сообщает "Толк", власти района продолжают вести переговоры с поставщиками сырья, на дефицит которого указывало руководство предприятия.

На очередном собрании с рабочими присутствовал директор завода Анатолий Коваль, глава муниципалитета Сергей Балухин и районный прокурор Виктор Панкратов. Как рассказал председатель профсоюза "Кулундаконсервмолоко" Мария Шаповаленко, сотрудников заверили в отсутствии планов на массовые сокращения. Вместе с тем руководство решило уволить от 25 до 30 человек, а также ввести на ряде должностей совместительство.

"Дальше неизвестно. Сказали: "Спокойно работайте, давайте посмотрим, как год сработаем, будет молоко, не будет". А как спокойно работать, когда мы не знаем, что будет дальше? Тут в основном предпенсионники, много тех, у кого несовершеннолетние дети есть. У всех ипотеки. Все переживают, кого сократят. Столько лет на заводе проработать, чтобы выкинули?" – сказала Шаповаленко.

Уведомления на руки пока никто не получал, а у собеседников издания нет уверенности, что "тихие" сокращения не продолжатся. Кроме того, коллектив не получил однозначного ответа о судьбе предприятия в дальнейшем. Глава "Столицы молока" Юрий Пекшев ранее говорил о намерении законсервировать завод из-за нехватки сырья и уменьшения молочного стада в округе.

Как ранее писал amic.ru, завод в Кулунде, который производит сухое молоко и масло, столкнулся с нехваткой сырья. В результате дефицита загрузка предприятия в год достигла критических 15%. Работа с такими показателями стала убыточной, поэтому было принято решение о консервации завода и сокращении штата.

Такое решение 150 сотрудников "Кулундаконсервмолоко" не устроило и 26 октября недовольные планировали провести в Кулунде митинг с требованием не закрывать завод. Привлечь внимание к проблеме удалось и от массового сокращения на предприятии отказались.