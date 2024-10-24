На алтайском заводе "Кулундаконсервмолоко" все же уволят людей
Кроме того, на ряде должностей введут совместительство
24 октября 2024, 22:16, ИА Амител
Массовые сокращения на градообразующем предприятии "Кулундаконсервмолоко" отменены, однако 25-30 человек все же уволят. Как сообщает "Толк", власти района продолжают вести переговоры с поставщиками сырья, на дефицит которого указывало руководство предприятия.
На очередном собрании с рабочими присутствовал директор завода Анатолий Коваль, глава муниципалитета Сергей Балухин и районный прокурор Виктор Панкратов. Как рассказал председатель профсоюза "Кулундаконсервмолоко" Мария Шаповаленко, сотрудников заверили в отсутствии планов на массовые сокращения. Вместе с тем руководство решило уволить от 25 до 30 человек, а также ввести на ряде должностей совместительство.
"Дальше неизвестно. Сказали: "Спокойно работайте, давайте посмотрим, как год сработаем, будет молоко, не будет". А как спокойно работать, когда мы не знаем, что будет дальше? Тут в основном предпенсионники, много тех, у кого несовершеннолетние дети есть. У всех ипотеки. Все переживают, кого сократят. Столько лет на заводе проработать, чтобы выкинули?" – сказала Шаповаленко.
Уведомления на руки пока никто не получал, а у собеседников издания нет уверенности, что "тихие" сокращения не продолжатся. Кроме того, коллектив не получил однозначного ответа о судьбе предприятия в дальнейшем. Глава "Столицы молока" Юрий Пекшев ранее говорил о намерении законсервировать завод из-за нехватки сырья и уменьшения молочного стада в округе.
Как ранее писал amic.ru, завод в Кулунде, который производит сухое молоко и масло, столкнулся с нехваткой сырья. В результате дефицита загрузка предприятия в год достигла критических 15%. Работа с такими показателями стала убыточной, поэтому было принято решение о консервации завода и сокращении штата.
Такое решение 150 сотрудников "Кулундаконсервмолоко" не устроило и 26 октября недовольные планировали провести в Кулунде митинг с требованием не закрывать завод. Привлечь внимание к проблеме удалось и от массового сокращения на предприятии отказались.
06:22:07 25-10-2024
Ипотеки у предпенсионников? Обычно к этому возрасту люди уже упакованы жильём и тачками... Да и как требуют не закрывать завод - ну несите молоко из дома, будем работать!
06:49:58 25-10-2024
Принимали молоко у населения за "копейки", плюс закон "об обращении с навозом", а теперь голову ломают от чего же произошло сокращение молочного стада ...
Ломать не стоить...
08:21:31 25-10-2024
Вася (06:49:58 25-10-2024) Принимали молоко у населения за "копейки", плюс закон "об об... Наверно, Вы хотели сказать, что ломать не строить.Великая русская поговорка.Последние 35 лет очень активно это подтверждают.(0-е показали, что ломать - это элементарно. У нас до чертиков таких "спецов" - топ -менеджеров разного калибра.А вот с созиданием - большие проблемы. Созидать,оказывается, намного труднее и затратнее, чем ломка.Да и специалисты созидания либо "вымерли давно", либо их технические и технологические знания отстали от требований сегодняшнего дня.
10:22:01 25-10-2024
раньше на алтае было много молока, масла и сыра, да и мяса хватало, что изменилось, кто знает? сейчас поедешь по краю и часто видно развалившиеся остатки ферм...коровников..., правда и новое- рабочее тоже есть, но мало...
11:31:30 25-10-2024
Гость (10:22:01 25-10-2024) раньше на алтае было много молока, масла и сыра, да и мяса х... населения больше стало.
жрут...