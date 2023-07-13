На барнаульских улицах установят освещение за 14 млн рублей

Работы должны закончиться до конца октября

13 июля 2023, 06:45, ИА Амител

Фонарь / Фото: amic.ru

Новое наружное освещение проведут на 10 барнаульских улицах, в основном в поселках "Авиатор" и Центральный. На него власти города готовы потратить 14,1 млн рублей. Информация об этом есть на портале "Госзакупок".

Закупку разместили на портале 12 июля, желающие смогут подавать заявки до 20 июля. Подрядчик приступит к работам с момента подписания контракта и закончит работу не позднее 27 октября 2023 года. Контракт будет действовать до 30 ноября 2023 года.

Новое освещение появится по адресам:

ул.Алтайская, от ул.Театральной до ул.Российской, в микрорайоне "Авиатор";

ул.Театральная, от ул.Смоленской до ул.Августовской, в микрорайоне "Авиатор";

ул.Августовская, от ул.Театральной до пер.Липового в микрорайоне "Авиатор";

ул.Тверская, от ул.Августовской до ул.Смоленской в микрорайоне "Авиатор";

ул.Зеркальная, от ул.Августовской до ул.Смоленской в микрорайоне "Авиатор";

ул.Дружбы, от ул.Театральной до ул.Смоленской в микрорайоне "Авиатор";

ул.Чернышевского, от проспекта Комсомольского до ул.Промышленной;

ул.Сахалинская, от ул.Центральной до дома №45 по ул.Сахалинской в поселке Центральный;

ул.Августовская, от ул.Театральной до ул.Московской в микрорайоне "Авиатор;

ул.Московская, от ул.Августовской до пер.Проходного в микрорайоне "Авиатор".

На этих улицах установят опоры для освещения, светильники, кабели электроснабжения, сделают заземление и проведут другие работы.

Напомним, что в мае барнаульская мэрия пообещала по поддержке местных инициатив обустроить освещение в барнаульском поселке Ягодное. А именно она обновит трассу линии наружного освещения протяженностью более 300 метров по переулку Привокзальному – на участке от улицы Центральной до дома № 8. Работы планируется завершить до середины сентября.

Кроме того, власти Барнаула решили установить освещение в сквере на пересечении проспекта Строителей и переулка Ядринцева, рядом со зданием на проспекте Строителей, 45 и памятником строителям. На освещение здесь власти потратят 2,2 млн рублей. Рабочие установят 15 светильников и проведут восстановительные работы.