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В пригородном посёлке Барнаула обустроят освещение

Стоимость работ составит почти полмиллиона рублей

23 мая 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В посёлке Ягодное города Барнаула по проекту поддержки местных инициатив обустроят освещение. Как сообщили в мэрии, ранее этот проект для реализации выбрали на общем собрании жителей.

Подрядчик обустроит здесь трассу линии наружного освещения протяжённостью более 300 метров по переулку Привокзальному – на участке от улицы Центральной до дома № 8. Затем её присоединят к линии, обслуживаемой за счёт городского бюджета.

Работы планируют завершить до середины сентября. Общая стоимость работ составляет порядка 470 тысяч рублей при софинансировании жителей.

Барнаул Благоустройство

Комментарии 2

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Гость

13:49:47 23-05-2023

300 метров - это 6-7 столбов/опор с фанарями? за почти 500 тр?

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Гость

15:58:41 23-05-2023

А дальше Ягодного люди живут? В п.Мохнатушка хоть бы дороги отсыпали, весной озеро - не пройти, мусор строительный посреди поселка сваливают.

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