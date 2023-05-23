В пригородном посёлке Барнаула обустроят освещение

Стоимость работ составит почти полмиллиона рублей

23 мая 2023, 13:25, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В посёлке Ягодное города Барнаула по проекту поддержки местных инициатив обустроят освещение. Как сообщили в мэрии, ранее этот проект для реализации выбрали на общем собрании жителей.

Подрядчик обустроит здесь трассу линии наружного освещения протяжённостью более 300 метров по переулку Привокзальному – на участке от улицы Центральной до дома № 8. Затем её присоединят к линии, обслуживаемой за счёт городского бюджета.

Работы планируют завершить до середины сентября. Общая стоимость работ составляет порядка 470 тысяч рублей при софинансировании жителей.