В пригородном посёлке Барнаула обустроят освещение
Стоимость работ составит почти полмиллиона рублей
23 мая 2023, 13:25, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В посёлке Ягодное города Барнаула по проекту поддержки местных инициатив обустроят освещение. Как сообщили в мэрии, ранее этот проект для реализации выбрали на общем собрании жителей.
Подрядчик обустроит здесь трассу линии наружного освещения протяжённостью более 300 метров по переулку Привокзальному – на участке от улицы Центральной до дома № 8. Затем её присоединят к линии, обслуживаемой за счёт городского бюджета.
Работы планируют завершить до середины сентября. Общая стоимость работ составляет порядка 470 тысяч рублей при софинансировании жителей.
13:49:47 23-05-2023
300 метров - это 6-7 столбов/опор с фанарями? за почти 500 тр?
15:58:41 23-05-2023
А дальше Ягодного люди живут? В п.Мохнатушка хоть бы дороги отсыпали, весной озеро - не пройти, мусор строительный посреди поселка сваливают.